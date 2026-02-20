Kevin Punter guía al Barça hacia las semifinales de la Copa del Rey tras ganar al UCAM Murcia y se verá las caras con Baskonia

Kevin Punter reapareció este viernes como un ciclón dos semanas después de sufrir una lesión muscular que amenazaba con tenerle de baja un mes, para conducir al Barcelona a una semifinal en la que se medirá al Kosner Baskonia y acabar con el sueño de un gran UCAM Murcia, que durante muchos minutos dominó el último encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey de València.

Guiado por unos intensos y brillantes Dylan Ennis y Devontae Cacok y con todos sus jugadores muy metidos, el equipo universitario parecía tener el choque controlado, con seis puntos de renta a falta de ocho minutos. Pero, entonces Punter, que ya había neutralizado un primer arreón murciano, reapareció para culminar su estelar actuación: 20 puntos en 20 minutos. Y el UCAM se quedó sin respuesta.

El intenso intercambio de canastas con el que arrancó el encuentro confirmó que el UCAM Murcia estaba dispuesto a jugarle de 'tú a tú' al Barcelona. Además, Cacok ya le ganó el primer duelo bajo el aro a Fall, un pequeño pero psicológico primer triunfo.

Compensó Xavi Pascual haciendo entrar a Punter catorce días después de su lesión. En la primera bola que tocó en ataque, el estadounidense metió un triple. En la segunda, un tiro de seis metros. En la tercera, uno de cinco. El golpe estaba devuelto.

Pero también el UCAM encontró impulso en el banquillo, en su caso de la mano de Michael Forrest, que entró con la puntería de lejos que les faltaba a sus compañeros (20-19, m.10). Los dos equipos movían sus piezas, incluidos en el Barça los también tocados Tomas Satoransky y Jan Vesely, pero ninguno se despegaba más de un punto.

Fueron un par de acciones del interior checo y de Joel Parra las que dieron al Barça una pequeña renta de seis puntos que Sito Alonso cortó de raíz con un rápido tiempo muerto y reconstruyendo un quinteto más parecido al titular.

El equipo azulgrana había tomado confianza, especialmente Nico Laprovittola, pero Ennis se echó al UCAM a la espalda y consiguió reestablecer el equilibrio con varias acciones individuales de mérito, incluidos dos triples que pusieron por delante a su equipo. Un triple sobre la bocina del descanso de Kelan Martin le dio al conjunto universitario un estrecho triunfo parcial (42-44, m.20).

En la reanudación, un 'clínic' de recursos ofensivos de Toko Shengelia puso a prueba de nuevo al UCAM pero ahí estaba otra vez Ennis para levantar a los suyos desde la línea de 6,75. Los minutos caían y la igualada y el espectáculo seguían (56-56, m.27).

El conjunto de Xavi Pascual acusaba el cansancio y su peor físico. Solo encontraban al interior georgiano. En cambio, los de Alonso seguían aparentemente más frescos y sumaban anotadores inesperados. La aparición de Emmanuel Cate en esa faceta pilló al Barça desprevenido e impulsó al UCAM (60-66, m.32).

Parecía que el Barça empezaba a dudar, pero en el peor momento, ajustó su defensa y Laprovittola encontró a Willy Hernangómez y a Parra para resistir. A Punter, que de nuevo entró en trance, no hizo falta que le encontrara nadie y entre los cuatro montaron un parcial de 17-5 que dio la vuelta al partido y puso a prueba el temple del UCAM.

Tras verlo tan cerca, al equipo pimentonero le entraron las prisas y se le cerró el aro. En cambio, el Barça gestionó con calma el final de un partido que le llevó a semifinales con un resultado mucho más cómodo que lo que tuvo que vivir en la pista y que disfrutaron los más de quince mil espectadores del Roig Arena.

Ficha técnica del partido:

Barcelona (20+22+18+31): Laprovittola (14), Brizuela (2), Clyburn (14), Shengelia (13), Fall (2) -cinco titular-, Punter (20), Cale (3), Vesely (4), Satoransky (1), Hernangómez (8) y Parra (10).

UCAM Murcia (19+25+18+23): Ennis (25), DeJulius (13), Raieste (-), Nakic (3), Cakoc (17) -cinco titular-, Forrest (10), Sant-Ross (2), Radebaugh (-), Falk (-), Cate (6) y Martin (9).

Árbitros: Conde, Calatrava y Sánchez Sixto. Eliminaron por cinco faltas a Cakoc (m.40) del UCAM.

Incidencias: cuarto partido de los cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el Roig Arena de València ante 15.124 espectadores.