Cuántos Real Madrid - Barça se han jugado en la Final Four de la Euroliga: el gran Clásico europeo

El mejor baloncesto de Europa viaja hasta Kaunas para comenzar este viernes la pelea por el título más ansiado de la temporada. Este 19 de mayo arranca la batalla por el trofeo de la Euroliga. Una contienda en la que hay cuatro equipos que, casualmente, ya habían sido los cuatro mejores de la Fase Regular.

Olympiacos, FC Barcelona, Real Madrid y Monaco son los cuatro clubes que sellaron su billete para viajar hasta Lituania y los cuales saltarán este viernes a la cancha del Zalgirio Arena, el pabellón donde disputa sus partidos el Zalgiris. El equipo de Kazys Maksvytis no ha podido cumplir el objetivo de disputar la Final Four en casa tras caer contra el Barça por la vía rápida.

Por su parte, Olympiacos se deshizo de Fenerbahçe en un duelo de históricos del Viejo Continente, mientras que por su parte, Monaco y Real Madrid derrotaron a Maccabi y Partizán en las dos eliminatorias más emocionantes y disputadas.

La del conjunto blanco fue especialmente histórica, ya que resultó ser la primera vez que un equipo remontaba un 2-0, o un 0-2 en este caso, en unos playoffs de la Euroliga. Ahora llega el turno de las semifinales. Los griegos se enfrentan al conjunto del Principado, mientras que el gran partido será el que mida a Real Madrid y a Barça. Un Clásico en el momento más caliente del curso del cual repasamos todos sus precedentes en la cumbre de Europa.

¿Cuántos Clásicos ha habido en la Final Four de la Euroliga?

Real Madrid y FC Barcelona disputan este viernes su correspondiente semifinal de la Euroliga. Será su primer partido en la Final Four, en la que ambos esperan poder jugar el próximo domingo la gran final. Un duelo que medirá a los grandes del baloncesto español frente a frente a las 20:00 horas y que paralizará el deporte nacional y mundial por completo.

A pesar de la expectación que genera este histórico enfrentamiento, no es la primera vez que Real Madrid y Barça se cruzan una vez se han colado entre los cuatro mejores de Europa. En concreto ha habido cuatro enfrentamientos y el de este 2023 será el quinto.

La primera de ellas se produjo en 1996, hace justo 27 años. Esta fue la única ocasión en la que el Barça consiguió sacar el triunfo frente al Real Madrid de Zeljko Obradovic y de Pablo Laso, quien por aquel entonces era el base del equipo.

Laso y Obradovic, en la rueda de prensa previa a la final de Belgrado

Fue el primer precedente en el que ambos se cruzaron y el equipo que entrenaba Aito García Reneses se llevó el triunfo gracias a la gran actuación de Arturas Karnisovas y de Daniel Godfread, quienes anotaron 24 y 22 puntos respectivamente. Los azulgranas cayeron derrotaron después en la final por un solo punto (67-66) frente a Panathinaikos.

Hubo que esperar 17 años hasta que Real Madrid y FC Barcelona se volvieran a cruzar en una Final Four. Fue en Londres y ahí llegó el primer triunfo del conjunto blanco, el cual ya era entrenado por Pablo Laso. El equipo merengue venció por 67-74 en un duelo en el que la actuación de un descomunal Felipe Reyes fue clave.

Solo un año después, Madrid y Barça se volvieron a ver las caras, pero esta vez en Milán. El vencedor fue el mismo, pero el resultado fue totalmente diferente, ya que los blancos arrollaron a los culés en un Clásico sin batalla por 62-100. Un partido en el que Mirotic fue la estrella madridista junto al 'Chacho' Rodríguez. Después, el equipo de Laso cedió su segunda final consecutiva, esta vez ante Maccabi Tel Aviv por 86-98.

El último precedente tuvo lugar el año pasado, en 2022. Hubo que esperar ocho temporadas para encontrar un nuevo Clásico en la Final Four de la Euroliga. El resultado fue el mismo que el de los últimos dos encuentros, con victorias del conjunto merengue dirigido por Pablo Laso.

Un instante del Barcelona - Real Madrid de la Euroliga REUTERS

En esta ocasión, un Real Madrid que venía muy tocado, terminó llevándose el gato al agua en un apretado 'Clásico' por 83-86 en el que Guerschon Yabusele y Fabien Causeur (18 puntos ambos) guiaron al conjunto blanco para detener la exhibición de Nikola Mirotic (26 puntos y 12 rebotes). En la final, el Madrid volvió a ceder una vez más, en esta ocasión ante Anadolu Efes, por 58-57.

Ahora llega 2023 y será la quinta vez que Real Madrid y Barça se vean las caras en la Final Four de la Euroliga. Los de Sarunas Jasikevicius llegan como favoritos ante las bajas del cuadro de Chus Mateo, quien no podrá contar con Yabusele, Deck ni Poirier. Por su parte, el técnico lituano, que entrena en casa, no tendrá disponible a Sarunas Jasikevicius.

¿Cuántas Final Four ha jugado y cuántas Euroligas ha ganado el Real Madrid?

El Real Madrid ha vuelto a demostrar que casi no tiene rival en Europa cuando se trata de medir su regularidad. El conjunto blanco, desde que se inventó la nueva fase de concluir la temporada a nivel europeo con cuatro equipos compitiendo a partido único en una misma sede, ha sido uno de los clientes habituales.

De hecho, el conjunto blanco afrontará su duodécima Final Four desde que en 1988 se instaurara este nuevo formato. La primera la disputó en 1993 y regresó dos veces más antes de cambiar de siglo, en 1995 y en 1996. Después, sequía durante la primera década de los años 2000 y exhibición en los años posteriores: 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2022. La última, en este 2023, será la presencia número 12 de los blancos.

A lo largo de su historia, el Real Madrid ha disputado un total de 19 finales, de las cuales ha conseguido vencer en diez de ellas. Una efectividad por encima del 50%. Este dato se ha estropeado en los últimos años, ya que el conjunto blanco ha cedido en las finales del 2013, el 2014 y el 2022. Ahora, buscará su vigésima final y después su undécimo título, pero para ello tendrá que vencer primero al Barça.

¿Cuántas Final Four ha jugado y cuántas Euroligas ha ganado el FC Barcelona?

A pesar de que el FC Barcelona tiene muchos menos éxitos que el Real Madrid en Europa, sí ha disputado muchas más Final Four. De hecho, esta será la decimoséptima vez que los azulgranas se cuelan entre los cuatro mejores de la Euroliga. El equipo de Sarunas Jasikevicius se medirá al Real Madrid en busca del pase a la final.

La primera Final Four del Barça llegó en el año 1989 en Múnich con los Audie Norries, Epi, Sibilio y compañía. Después llegaron las de 1990, 1991, 1994, 1996, 1997, 2000, 2003, 2006 y 2009. En los últimos años, el Barça también se ha hecho habitual de esta cita clasificándose en 2010, 2012, 2013, 2014, 2021, 2022 y 2023.

A pesar de que sumado todas estas presencias en la Final Four, el Barça ha ganado solo dos títulos continentales. También ha disputado menos finales que el conjunto blanco, ya que solo suma ocho. Llegó hasta el partido decisivo en 1984, 1990, 1991, 1996, 1997, 2002 (cuando llegó el primer título), 2010 (cuando llegó el segundo) y 2021.

¿Qué jugadores de Madrid y Barça ya han ganado la Euroliga?

Real Madrid y Barça son los dos clubes que más experiencia aportan a esta Final Four de la Euroliga. El conjunto blanco cuenta con hasta siete jugadores que saben lo que es ganar la Euroliga: Rudy Fernández, Sergio Llull, Sergio 'Chacho' Rodríguez, Tavares, Causeur, Anthony Randolph y Musa. En total nueve títulos, siendo el 'Chacho' y Musa los únicos en ganarlo con otras camisetas, la del CSKA de Moscú para el canario y la de Anadolu Efes para el bosnio.

Por su parte, el Barça cuenta con cuatro jugadores que ya saben lo que es ganar el máximo título continental. Sin embargo, ninguno de ellos lo ha hecho vestido de azulgrana. Los agraciados son Sertac Sanli, que lo hizo con Anadolu Efes, Jan Vesely y Nikola Kalinic que la ganaron con Fenerbahçe, y Cory Higgins, que levantó el título con el CSKA de Moscú.

El Real Madrid de Baloncesto, campeón de la Euroliga 2017/2018 Real Madrid

Por último, entre los otros dos semifinalistas aportan otros tres campeones, todos ellos en las filas de Olympiacos, ya que la plantilla entera del Monaco se estrenaría en eso de levantar la Euroliga. Los tres jugadores que saben lo que es triunfar en el equipo heleno son Kostas Sloukas, el único con tres entorchados, Kostas Papanikolau y Alec Peters. En total, 14 jugadores estarán en Lituania sabiendo lo que es levantar el título.

