Nuevo desprecio a Michael Jordan: "Jabbar es el mejor, cuando se retire LeBron James será él"

Son muchas las críticas a las que se ha visto sometido Michael Jordan desde la retransmisión de su documental The Last Dance. Isiah Thomas, quien fuera miembro de los 'Bad Boys' de los Detroit Pistons, es uno de los que no ha dudado en cargar contra los Chicago Bulls de la época y su máxima estrella.

Isaih Thomas ha llegado a decir que Michael Jordan "fue el mejor atleta, pero ahora en la NBA hay diez como él". Lejos de quedar ahí su crítica, el que fuera campeón de la NBA en dos ocasiones también ha puesto por debajo a 'Air Jordan' de otras leyendas como 'Magic' Johnson, Kareem Abdul-Jabbar o LeBron James.

Durante una entrevista para Sports Illustrated, el doce veces All-Star ha ensalzado la figura de LeBron James para menospreciar la de su archienemigo Michael Jordan: "De LeBron admiro su insaciable deseo de estar en lo más alto y mantenerse en dicha posición".

Michael Jordan, tras ganar su sexto anillo. Foto: Twitter (@RaulGomez82)

"Nunca he visto a un jugador dominar tantas categorías estadísticas. Ha habido varios jugadores dominantes en determinados aspectos, pero nunca hemos visto a nadie que de verdad haga de todo sobre la pista. Y él lo ha hecho sin fallo durante 17 años. Ahora mismo, Kareem es el mejor jugador de la historia, pero para cuando se retire LeBron James será el mejor que jamás haya jugado", ha continuado.

LeBron, el número 1

Isiah Thomas ha segudo con su tesis de por qué LeBron James es el más grande de todos los tiempos. Y su siguiente defensa viene por el tema de los entrenadores: "Si te fijas en los entrenadores por los que ha pasado cualquier estrella de la NBA, puedes entender cómo se ha ido forjando su grandeza".

El miembro del Salón de la Fama ha llegado a decir que el actual jugador de Los Angeles Lakers es el "Einstein del baloncesto". "Kareem, Magic, Bird, Jordan o yo mismo aprendimos de nuestros entrenadores en la universidad. LeBron, sin embargo, saltó del instituto a la NBA. ¿Quién fue su maestro? Es simplemente un genio de este deporte. Es el Einstein del baloncesto", ha finalizado el ex de los Detroit Pistons.

Jordan, ajeno

Michael Jordan ya avisó antes del estreno de su documental que iba a traer consigo mucha polémica y que muchos no iban a entender su forma de ser. Pero el volver a estar en boca de todos también ha traído consigo que algunos viejos enemigos aprovechen para saltar contra él.

Por el momento, la leyenda del baloncesto no ha entrado al trapo y se mantiene al margen de las críticas u opiniones que versan otros. Lo último en saberse de Jordan es que ha comprado un equipo de la NASCAR para luchar contra el racismo. Precisamente es en la lucha antirracial donde ha centrado su atención el mítico '23' a lo largo de los últimos meses.

En lo que se refiere a su proyecto en el automovilismo fue el pasado lunes por la noche cuando anunció que va a presentar junto con el piloto Denny Hamlin un monoplaza en la competición de la NASCAR Cup Series para la temporada del 2021.

[Más información: Magic Johnson e Isiah Thomas, reconciliación por Navidad tras 25 años de guerra]