'The Last Dance': lo que el documental sobre Michael Jordan no enseña y sus secretos más profundos

'The Last Dance': lo que el documental sobre Michael Jordan no enseña

The Last Dance ha sido un rotundo éxito. El documental emitido por ESPN (en Estados Unidos) y Netflix ha sido seguido en todas partes del mundo durante las cinco semanas en las que se han ido soltando los capítulos con cuentagotas. Tiene su colofón en España este lunes 18 de mayo con la emisión de los episodios 9 y 10 de la docuserie, que contarán cuando Michael Jordan puso punto y final a su andadura en los Chicago Bulls con su quinto anillo de la NBA.

A lo largo del documental se han desvelado múltiples misterios de la carrera de Jordan, desde su lado más profesional (y su comentado carácter competitivo) hasta su lado personal, como el momento más duro de su vida que fue el asesinato de su padre cuando él estaba en el pico más alto de su carrera deportiva. Pero la vida del mítico '23' de los Bulls todavía guarda más secretos que no han sido contados en The Last Dance.

No todo el mundo ha tenido hueco en el documental y no todos han querido participar en él. Pero se puede empezar por hablar de uno de los secretos de la grabación de The Last Dance: su localización. Aparentemente, las intervenciones de Michael Jordan en la actualidad se dan desde su casa. La realidad no es esa, aunque se haya logrado crear ese efecto a la perfección.

¿Es la casa de Michael Jordan?

Su productor, Jason Hehir, explicó que fue el propio Michael el que insistió en no grabar en su mansión y que la gente la viera desde dentro: "Busqué lugares en los que pareciera que Michael podría vivir. Sabía cómo era su casa real y sabía que se trataba de un tipo rico que tenía ciertos gustos, así que queríamos algo que combinara con eso", explicó.

"Simplemente no quería que la gente viera todo eso. Lo respeté, así que nunca lo presioné. Hay ciertos aspectos de su vida que quiere mantener en privado" añadió reconociendo también que no fue complicado que alguien abriera las puertas de casa para recibir a la mayor leyenda de la NBA. Y uno de los aspectos que Michael quiso mantener en privado a los que pudo hacer referencia Hehir es la ausencia de sus dos exmujeres y sus hijos.

Juanita, la 'consejera' que no aparece

A los fans de Jordan les extraña especialmente la ausencia de Juanita, la primera de sus mujeres que acompañó al '23' desde sus inicios y durante su ascenso a la fama. La mejor 'consejera' de la estrella de los Bulls no aparece ni un segundo en 'The Last Dance'. La versión oficial de Hehir es la siguiente: "No estaba interesado en la opinión de sus esposas ni de sus hijos. Hemos contado con los narradores que queríamos y hemos contado la historia desde todos los puntos de vista", explicó.

Juanita y Michael Jordan Reuters

Pero muchos creen que detrás de su ausencia está el millonario divorcio de ambos por el que Juanita percibió 168 millones de dólares en 2007 y que incluía una cláusula de confidencialidad para no revelar nunca ningún aspecto íntimo o personal. Otros opinan que fue el propio Jordan el que vetó su aparición y los hay que piensan que fue la propia Juanita, que a día de hoy siempre se ha mostrado respetuosa con la vida personal e intimidades de la estrella de Chicago.

Y como Juanita, tampoco aparece Yvette, su segunda mujer. Con la primera tuvo a sus tres hijos mayores: Jeffrey Michael, Marcus y Jasmine. Y en 2014 tuvo con Yvette a las gemelas Ysabel y Victoria. Sorprende que ninguno de los mayores aparezca y más aún cuando Marcus, el mediano, ya dijo en las redes sociales que esperaba que se emitiesen sus palabras sobre su padre, desvelando que había participado en la grabación.

Otros asuntos posteriores en la vida de Jordan tampoco se abordan, aunque la 'excusa' está en que el documental aborda los años profesionales de 'Mike' en los Chicago Bulls. Uno de los más polémicos fue el caso que vivió en 2006, cuando Karla Knafel pidió una indemnización de cinco millones de dólares por un supuesto hijo 'secreto' de Jordan. Las pruebas de ADN determinaron que no era el padre.

Longley y Jordan en los Bulls Reuters

El compañero de Jordan que no sale

Y las ausencias en el documental no se centran solo en su familia. Una que ha llamado la atención de sus seguidores es la de Luc Longley, excompañero de Jordan en los Bulls. La justificación de Hehir fue que no entraba en el presupuesto viajar hasta Australia (que es donde vive Longley) para hablar con él: "Hubieran sido decenas de miles de dólares ir allí", dijo. Muchos creen que la verdadera razón está en la mala relación que tenían.

Longley ya destapó cómo era su relación en Running With The Bulls: "Debo decir que después de que regresó (de las ligas menores de la MLB) realmente no me gustó. Me resultaba difícil estar cerca, no nos veíamos cara a cara. Estábamos uno al lado del otro en la práctica y eso fue un caso de frustración de los dos, principalmente para él", dijo entonces.

Aunque, a decir verdad, en el documental aparecen grandes rivales de Michael Jordan, como es el caso de Isiah Thomas. O John Stockton. Este pudo no aparecer en el documental, pero el productor consiguió que así fuera. "Me dijo: 'No quiero aparecer en un publirreportaje de Michael Jordan'. Pero al final cogió el teléfono. Finalmente conseguí -a Stockton- en el teléfono después de dos años de perseguirlo", contó Hehir. Y la grabación tomó lugar solo diez días antes de que Rudy Gobert diera positivo por coronavirus y la NBA se paralizara hasta ahora.