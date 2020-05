Las mentiras de Michael Jordan en 'The Last Dance': la última acusación sobre el documental

Sam Smith y 'The Last Dance'

Si bien el documental The Last Dance ha recibido muchas críticas positivas por parte de los aficionados, varias personalidades de la historia de la NBA -y, sobre todo, aquellos que aparecen en la serie- han mostrado su enfado por diferentes aspectos.

Excompañeros de Michael Jordan como Horace Grant o el mismísimo Scottie Pippen no han quedado satisfechos con el resultado de The Last Dance y su retrato en él. Otros acusan a Jordan y el productor de falsear algunas cosas. En este segundo grupo se encuentra Sam Smith, periodista y autor del libro The Jordan Rules, que ha destacado que aparecen varias mentiras en el documental.

Smith, que aparece también en The Last Dance, ha hablado en el programa Bonta, Steiny & Guru sobre la historia de Michael Jordan y los Bulls. "Hay varias cosas en el documental que, por lo que sé, o las ha maquillado o directamente las ha falseado. No eran cosas importantes, pero me sonó como a estas películas que suelen recalcar que están basados en hechos reales. Eso es lo que ha sido", dijo.

'The Last Dance': lo que el documental sobre Michael Jordan no enseña

En concreto, se refiere al adiós definitivo de Michael Jordan de los Bulls y su segunda retirada en 1998. Le enfada que el '23' hiciera ver que su intención era la de regresar en la temporada 1998/1999: "Ésa fue una mentira completa y flagrante de Michael", señaló además de indicar que la retirada ya estaba asegurada por el jugador.

Y añadió: "Pero sobre todo el final es una mentira descarada. Volvió y luego se fue cuando no debía hacerlo, ¿y pretende que se crea que le forzaron a irse? ¿Quién fuerza a Jordan a hacer cualquier cosa? La mentira es evidente, pero bueno... es parte de la mística de Michael".

'The Flu Game'

Smith también señaló otra parte del documental en el que se falsearon cosas. Se refiere a The Flu Game, uno de los capítulos más asombrosos de la historia de Jordan: "Lo de las pizzas no tenía ningún sentido. Había algunas cosas más", dijo en referencia al quinto partido de las Finales de 1997 en Utah y en el que Jordan dio un recital con 38 puntos pese a haber estado toda la noche con problemas de estómago y fiebre alta.

