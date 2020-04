Mondelo y el desafío de la selección femenina: "¿JJOO y Eurobasket en 2021? Es un lío, pero un sueño"

Lucas Mondelo, seleccionador nacional femenino de baloncesto, se ha quedado en Nagoya (Japón) para cumplir su contrato con el Toyota Antelopes a la espera de que la situación mejore en el país tras decretar hace unos días el gobierno japonés el estado de emergencia debido al Covid-19.

Dirigiendo al conjunto español femenino desde el 2012, Mondelo ha conquistado tres medallas de oro (Europeo 2013, 2017 y 2019), dos de plata (Mundial 2014 y JJOO 2016) y dos de bronce (Europeo 2015 y Mundial 2018). Por su mano han pasado las mejores jugadoras españolas de baloncesto de la historia, llegando incluso a tener que hacer alguna renovación en la plantilla debido al fin de ciclo de varias. Con contrato hasta este verano, Lucas espera renovar para seguir haciendo historia.

El entrenador catalán es de los pocos españoles que se ha quedado en Japón. La embajada española fletó un avión que trajo a casa a un centenar de compatriotas y contactó con él, pero el seleccionador tuvo que quedarse por razones contractuales, a la espera del comienzo, si el coronavirus lo permite, de la la postemporada en mayo. Además, eso se añadía a que si volvía a España perdía un visado de trabajo que tenía por tres años.

Lucas Mondelo, tras una victoria con el Toyota Antelopes Foto: feb.es

Tras decretarse nuevos contagios y muertes, el gobierno japonés ha pedido a la población que intente salir lo menos posible de casa. EL ESPAÑOL ha podido hablar con él sobre cómo está la situación en Japón y sobre el aplazamiento de los JJOO de Tokio al 2021, cita que coincidirá en el mismo año y con un mes entre medias, con el Europeo de baloncesto femenino.

¿Cómo te encuentras en Japón?

Aquí relativamente estamos bien. Es un confinamiento más voluntarioso que obligatorio, aunque hay estado de emergencia, pero no te detienen si estás en la calle, aunque te recomiendan que no se salga de las casas. En Japón no es necesario que te obliguen para hacer un confinamiento. En sus leyes no pueden prohibir no salir a la calle u obligar a no hacer ciertas cosas. Sobre lo deportivo, desde que se cerró la liga por segunda vez, yo hago vida como en España y compró de forma online.

¿Cómo ven ahí el coronavirus?

De momento no lo ven tan grave. Lo que obligan en España aquí lo piden. Eso sí, pienso que si no se toman medidas más duras esto empeorará. Cuando digo esto me refiero a mensajes más fuertes, concienciando mucho más y recomendando ciertas cosas.

¿Cómo ves la situación en España?

Con mucha preocupación y ansiedad ya que es muy grave y tengo ahí a mi familia.

¿Qué medidas existen ahí?

Ir siempre con mascarilla y el distanciamiento social. Esta son las dos grandes medidas ya que todo lo demás son recomendaciones. También he notado que ha aumentando el tráfico ya que la gente ahora no va en metro. Se declaró el estado de emergencia para apretar un poco a la gente porque estaban subiendo los casos de coronavirus. Una de las cosas buenas que hicieron fue suspender colegios y universidades y esto se ha sumado a que la cultura japonesa es como es para que no haya tantos contagios y muertes como en muchos otros países.

¿Cómo ha sentado el aplazamiento de los JJOO?

Con desilusión, pero como se tardó poco en saber las nuevas fechas, todo ha sido mas fácil. Eso sí, estaban convencidos de que se iban a disputar ya que estaba todo preparado y listo. Sobre los JJOO, no se declaró el estado de emergencia debido a ello ya que si se hacía eso, se podía demostrar que tal vez los JJOO tenían que ser aplazados. Estiraron todo por su cultura, pero ahora se han disparado un poco los contagios. Aquí se pensaba que todo se iba a solucionar pronto.

Laia Palau y Lucas Mondelo, tras ganar el Eurobasket 2019 Alberto Nevado-FEB

¿El gobierno japonés ha maquillado ciertas cifras de contagios y muertes debido a los JJOO??

No. Aquí se tiene mucho respeto por todo y jamás se mentiría en algo así.

El verano que viene será el Europeo y los JJOO, ¿cómo ves todo eso?

Ganar son palabras mayores, pero es un sueño y motiva. A nivel de planificación, uno piensa que son dos torneos enormes y que es un sueño, pero cuando uno se sienta, razona y piensa que es un lío. Primero es el Europeo en Europa y luego, cuando se acabe, en un mes los JJOO en Japón, por lo que hay que estar días antes. Las jugadoras cuando acaban un torneo, incluso si lo ganan, acaban súper estresadas. Es muy importante la cabeza y por eso hay que hacer una buena planificación.

Hay que ser competitivo en un Europeo donde juegas en casa y sin pasarte de la raya porque luego hay unos JJOO en un mes. Hay que hacer trabajo a tres bandas con el área de preparación, con el tema físico y médico. Hay que medir todo mucho más que nunca, las cargas de los entrenamientos, los días de trabajo y la dieta. Va a ser un verano muy largo.

Sobre el grupo, es de las cosas que mejor llevamos ya que no somos una selección, somos un equipo y eso ayuda a que la convivencia sea divertida. Todo esto ayuda también en la parte mental.

En lo referido a las jugadoras pienso que puede haber una ventaja. Están las veteranas que llevan muchos años sin tener un verano libre y ahora lo van a tener. Descansarán y les vendrá bien para la cabeza y las piernas, además de que el hambre por ganar aumentará. En el caso de las jóvenes, las cuales ya algunas llamaban a la puerta pidiendo paso, pero tal vez sin poder ayudarnos este verano, van a tener un año más de preparación y tirarán la puerta abajo. Todo esto es más fácil de llevar y es mejor que el tema de la planificación, que es donde hay que acertar más. Es un reto que tenemos y veo compatible celebrar ambas competiciones en el mismo verano.

ESPAÑA - AUSTRALIA Ramón de la Rocha Agencia EFE

¿Uno se cansa de ganar?

Jamás. Si eso te ocurre, mejor irte a casa. El día que notes que no hay nervios, debes decir adiós porque no tienes la pasión suficiente.

¿Cómo va tu renovación?

Sigue ahí, hay que darle una vuelta al tema y pensarlo, pero creo que renovaré ya que acababa contrato tras los Juegos, por lo que si la cosa sale bien estaré en el próximo Europeo y en los JJOO. La RFEB ha dicho que quieren que sigamos tanto Scariolo como yo y nos lo han ofrecido. El corazón me dice que sí y la cabeza casi que sí. También tengo un reto que es el de la renovación de la Selección. Hace unos años se hizo y ahora toca de nuevo, del 2020 al 2022. Quiero pilotar la nueva renovación y hacer este cambio tal y como ocurrió entre los años 2012 y 2014. Lo fácil es irme ya que se ha ganado todo y que el que venga detrás lo haga mejor, pero en la vida siempre hay que buscar nuevos retos y ese es uno de ellos.

¿Por que el Europeo masculino se aplazó a 2022 siendo en 2021 y el femenino no siendo en el mismo año?

Ni pensé eso. Supongo que lo mejor para todos era eso y estuvimos de acuerdo en todo. Pienso que eso ha ocurrido debido a que en el 2022 no había nada.

[Más información: La FIBA mantiene el Eurobasket de España y pospone el masculino]