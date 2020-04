La Serie A de La Lega echa el cierre: primera liga que hace oficial el final de curso 2019/2020

Primera liga que decide bajar su telón antes de tiempo a causa de la crisis del coronavirus. Italia es uno de los países más afectados por esta pandemia global y eso ha acabado por provocar una medida que muchos temían: el final de La Lega. Así lo ha confirmado Gianni Petrucci.

El presidente de la Federación Italiana de Baloncesto ha anunciado de forma oficial que la Serie A de La Lega da por terminada la temporada 2019/2020. La noticia llega después de que el resto de categorías de basket en el país transalpino ya hayan corrido la misma suerte en las últimas semanas.

"La Federación está decidida a proteger la salud de los deportistas, técnicos, árbitros, dirigentes y de todos aquellos que participan en la organización del campeonato y de sus familias", comienza el anunció de la Federación tras la reunión por videoconferencia entre el propio Petrucci; el presidente de la LBA, Umberto Gandini; y el ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora.

"Considerando que del Decreto del Primer Ministro y de las Ordenanzas emitidas hasta ahora no surgen la posibilidad de establecer unas fechas para reanudar las actividades deportivas en condiciones de total seguridad, no se puede pensar que las competiciones de baloncesto se pueden llevar a cabo en el territorio nacional, y en particular en las áreas geográficas más afectadas por la epidemia", continúa el comunicado.

Medida de protección

"También es conocido que muchos clubes han autorizado la marcha de sus jugadores a sus países de origen. Por lo tanto, es deber de la Federación tomar todas las iniciativas que puedan proteger a sus afiliados y miembros. La declaración de la finalización de la temporada deportiva permite a los clubes adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se incurra en costos adicionales en ausencia de competición", finaliza.

Pendientes de la Euroliga

Pese al final de La Lega, tres equipos italianos continúan activos ya que todavía no se sabe qué pasará con la Euroliga, en la que participa el Olimpia Milán, y con la Eurocup, que juegan Reyer Venezia y Virtus Bolonia.

