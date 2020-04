Asier de la Iglesia, primer jugador con esclerosis de la ACB, ingresado tras un falso negativo

Noticias relacionadas Un club francés rechaza a Asier de la Iglesia al conocer su esclerosis múltiple

Asier de la Iglesia se convirtió hace unos años en noticia por ser el primer jugador de baloncesto con esclerosis que múltiple que lograba debutar en la ACB. También aquejado de asma, el pasado domingo reclamó que le realizaran la prueba del coronavirus al sentir algunos síntomas.

Él mismo ha relatado su experiencia en Twitter y ha acabado siendo hospitalizado al agravarse los síntomas del Covid-19. Sufría fiebre, dolor de cabeza y molestias musculares "exageradas". De la Iglesia permanecía confinado en su casa de Zumarraga, en Guipúzcoa, y fue tras dos días muy malos cuando llamó a Osakidetza y le recomendaron entonces que se quedara aislado en su domicilio.

A través de las redes sociales denunció públicamente que no le habían hecho la prueba, pese a pertenecer a un grupo de riesgo. Esto provocó que el Servicio Vasco de Salud se pusiera en contacto con él y le confirmase que no había llamado al teléfono adecuado porque los pacientes con síntomas de coronavirus deben llamar a su ambulatorio y no al número del Consejo Sanitario.

Falso negativo

Pese a que en primera instancia el test del Covid-19 dio negativo, Asier de la Iglesia ha informado, siempre a través de Twitter, que le dejaron hospitalizado porque "parece ser que el test dio un falso negativo". Además, no se ha olvidado de mostrar su agradecimiento a los profesionales de la salud por su "trabajo y trato", al tiempo que se ha despedido con la esperanza de "recuperarse pronto".

