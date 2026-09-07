Elche - Real Sociedad, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Elche, que necesita ganar para estrenar su casillero de victorias, recibe en el Martínez Valero a la Real Sociedad, que aún no ha sumado esta temporada como visitante en sus dos anteriores desplazamientos.

El equipo ilicitano solo ha sido capaz de sumar un punto de nueve, por lo que comienza a tener urgencias clasificatorias sin que el nerviosismo haya llegado al vestuario.

Una vez cerrado el mercado, el Elche, al que le espera un calendario complicado en septiembre, pone los cinco sentidos en la competición y en volver a convertir el Martínez Valero, donde solo ha cedido tres derrotas en 2026, en un fortín sobre el que cimentar la permanencia.

Enfrente está la Real Sociedad, que llega al compromiso en la ciudad ilicitana tras cosechar un amargo empate sin goles ante el Celta el pasado jueves, un choque donde los donostiarras dominaron la primera parte, pero en el que se desinflaron en la segunda.