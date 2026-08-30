Real Madrid - Málaga, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Real Madrid encara su segundo partido de la semana con la paz reinando en el ambiente, tras la goleada 4-1 ante la Real Sociedad, y con rotaciones previstas por el técnico portugués Jose Mourinho ante un Málaga que regresa al Bernabéu ocho años después, con mentalidad de sacar un resultado positivo y no “ir a empatar”.



Cambios en el equipo que ya anticipó en su primera rueda de prensa, poniendo el ejemplo de los laterales. “No es posible pensar que uno vaya a jugar 50 partidos y otro 10”, aseguró. Por ello, Trent Alexander-Arnold apunta a su primera titularidad del curso en detrimento de Denzel Dumfries, mientras que Marc Cucurella entrará, confirmado por Mourinho, en lugar de Álvaro Carreras.