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Real Madrid - Málaga, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga
El conjunto blanco vuelve a jugar en el Santiago Bernabéu en busca de su tercera victoria en La Liga.
El Real Madrid encara su segundo partido de la semana con la paz reinando en el ambiente, tras la goleada 4-1 ante la Real Sociedad, y con rotaciones previstas por el técnico portugués Jose Mourinho ante un Málaga que regresa al Bernabéu ocho años después, con mentalidad de sacar un resultado positivo y no “ir a empatar”.
Cambios en el equipo que ya anticipó en su primera rueda de prensa, poniendo el ejemplo de los laterales. “No es posible pensar que uno vaya a jugar 50 partidos y otro 10”, aseguró. Por ello, Trent Alexander-Arnold apunta a su primera titularidad del curso en detrimento de Denzel Dumfries, mientras que Marc Cucurella entrará, confirmado por Mourinho, en lugar de Álvaro Carreras.