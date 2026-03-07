El encuentro, correspondiente a la jornada 27 de La Liga, se disputará este sábado 7 de marzo a las 14:00 horas (horario peninsular español). El escenario será el Estadio El Sadar, en Pamplona, donde se espera una tarde fresca y con probabilidad de lluvia. Los aficionados podrán seguir el choque en directo a través de M+ LaLiga y LaLiga TV Bar.

En lo deportivo, Osasuna llega en la décima posición con 33 puntos, intentando recuperar sensaciones tras caer ante el Valencia. El técnico local mantiene dudas en el once, aunque se espera la presencia de figuras como Budimir y Aimar Oroz.

Por su parte, el Mallorca atraviesa una situación crítica: ocupa la 18ª posición con 24 puntos, en puestos de descenso. El equipo balear confía en el olfato goleador de Muriqi para romper su mala racha y aprovechar el "efecto" de su reciente cambio en el banquillo.