Las claves del Betis - Barcelona:
Betis - Barça, en directo |¡¡Descanso en La Cartuja!!
45'+6' (1-4) ¡¡No hay tiempo para más!! Descanso en La Cartuja con una victória (de manera momentánea) cómoda para el Barça.
Betis - Barça, en directo |¡¡A punto de marcar Ruibal!!
45'+5' (1-4) ¡¡Al lateral de la red se fue el disparo de Aitor Ruibal!! Lo intenta el Betis antes del descanso, pero por el momento las ocasiones sobre la portería de Joan García están contadas.
Betis - Barça, en directo |Detiene el partido Hernández Maeso
48'+3' (1-4) Ha parado durante unos segundos el partido el colegiado debido a un golpe que ha sufrido Koundé con Abde. Protesta la afición del Betis.
Betis - Barça, en directo |La ha tenido Cucho Hernández
45'+1' (1-4) Gran centro de Ruibal y casi mejor el cabezazo en plancha del colombiano, pero le sale demasiado cruzado.
Betis - Barça, en directo |Cinco minutos de añadido
45' (1-4) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha mostrado cinco minutos más de añadido en el cartelón.
Betis - Barça, en directo |Ferran perdona el quinto y se lesiona Natan
42' (1-4) Balón a la carrera con Natan. Una vez dentro del área el central intenta cortarle yendo al suelo sin éxito, y Valles es quien detiene el tiro del de Foios.
Betis - Barça, en directo |¡¡Hat-trick de Ferran Torres!!
39' (1-4) ¡¡Marca el cuarto el Barça, el tercero en la cuenta particular de Ferran Torres!! Disparo desde la frontal de 'El Tiburón' que toca en Marc Bartra, quien desvía la trayectoria del balón y hace que la estirada de Vallés sea en vano.
Betis - Barça, en directo |No reaccionan los de Pellegrini
37' (1-3) La sensación que se transmite en el partido es que el Barça está muy cómodo y está siendo muy superior a un Betis, que está a merced de su rival. No le funciona la presión de los primeros minutos al equipo de Pellegrini.
Betis - Barça, en directo |¡¡Gooool de Roony Bardghji!!
31' (1-3) ¡¡Qué golazo acaba de marcar el joven jugador sueco!! Vaya pase recibió Roony de Pedri, quien armó el disparo con su pierna 'mala' después de que Nathan le tapara la buena y la definición fue inmejorable, haciendo imposible la estirada de Álvaro Vallés.
Betis - Barça, en directo |Lo intentan los verdiblancos
23' (1-2) Antony prolongó a Ruibal, cuyo centro muy bombeado lo remató mal Abde y Cucho no acertó tampoco con su disparo.
Betis - Barça, en directo |Amarilla para Sergi Altimira
21' (1-2) El mediocentro del Betis cortó la conducción de Lamine sin tocar la pelota y el colegiado no duda en mostrarle la primera tarjeta del partido.
Betis - Barça, en directo |El partido que se esperaba
16' (1-2) Tan solo se ha jugado un cuarto de hora y se está viendo un partido muy abierto, con los dos equipos teniendo espacios por delante y buscando en todo momento la portería contraria.
Betis - Barça, en directo |¡¡¡Dobleteee de Ferran Torres!!!
13' (1-2) ¡¡Qué dos goles ha marcado el Barça en apenas dos minutos!! Centro al área de Roony, Ferran le gana la partida a su marca y remata de primeras para batir a Álvaro Valles. ¡Vaya inicio de partido!
Betis - Barça, en directo |¡¡¡Goooool de Ferran Torres!!!
11' (1-1) ¡¡Qué jugadón acaba de protagonizar el Barça para empatar el partido!! Al primer toque jugaron Eric García, Roony, Rashford y Koundé, quien puso un centro para que Ferran rematara en boca de gol. El empate vuelve al marcador en La Cartuja.
Betis - Barça, en directo |Se intentan recomponer los azulgranas
9' (1-0) El Barça está intentando tener la posesión del balón y elaborar un ataque estático, pero el Betis está muy bien plantado en defensa y no renuncia al contraataque en cuanto recupera el esférico.
Betis - Barça, en directo |¡¡¡Gooooooool de Antony!!!
6' (1-0) ¡¡¡Se adelanta el Betis en la primera llegada del partido!!! Centro de Abde al corazón del área, lo cazó Pablo Fornals quien armó el disparo, pero la zaga lo bloqueó y el balón le cayó muerto al brasileño, quien supera a Joan García para abrir la lata en el partido.
Betis - Barça, en directo |Cambio en el dibujo de Flick
2' (0-0) A tenor de lo que se está viendo en estos primeros compases del partido, parece que Lamine Yamal ejercerá como mediapunta mientras que Bardghji lo hará desde la posición de extremo.
Betis - Barça, en directo |¡¡Coomiieenzaa el partido!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en La Cartuja!! La primera posesión del partido es para el conjunto azulgrana, empieza presionando alto el Betis.
Betis - Barça, en directo |Homenajes a Abde y Bartra
Los dos jugadores del Betis han recibido una camiseta conmemorativa por sus 100 y 200 partidos respectivamente con la camiseta verdiblanca.
Betis - Barça, en directo |¡¡Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego!!
Los jugadores del Betis y del Barcelona ya están sobre el terreno de juego de La Cartuja. Suena el himno bético en las gradas, el ambiente es espectacular.