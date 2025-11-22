Las claves del Barcelona - Athletic:
- El Barça vuelve al Camp Nou tras un historial de retrasos con promesas falsas, denuncias y ante la urgencia económica
- Laporta revela quién hará el saque de honor en el estreno del nuevo Camp Nou: "Uno de los socios más antiguos del Barça"
- Así es el 'frío' vestuario del Barça en el Camp Nou: sin nombres ni dorsales y con el blanco y la madera de protagonistas
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡Descanso en el Camp Nou!!
45'+2' (2-0) ¡¡Finaaaal de la primera parte!! Con ese gol de Ferran los jugadores se marchan al vestuario. El Camp Nou es una fiesta, aunque el Barça no está tan cómodo como refleja el marcador.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡¡Gooool de Ferran Torres!!!
45'+2' (2-0) ¡¡Vaya asistencia con el exterior se inventó Lamine para que Ferran pusiera tierra de por medio en el partido!! Pérdida de Yuri y con una defensa del Athletic tan adelantada, el Barça lo castigó con un nuevo mano a mano entre el 'Tiburón' y Unai Simón, que llegó a tocar el balón, pero no pudo impedir que terminase en el fondo de la portería.
Barcelona - Athletic, en directo |Dos minutos de añadido
45' (1-0) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios y el cuarto árbitro ha levantado el cartelón mostrando 2 minutos más de prolongación.
Barcelona - Athletic, en directo |Llega la primera tarjeta
42' (1-0) De Galarreta ha visto la primera cartulina amarilla del partido por un agarrón sobre Fermín y frenar la contra del Barça.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡La ha tenido Nico Williams!!
40' (1-0) ¡¡Otra que perdona el Athletic Club!! Centro de Yuri Berchiche que remata de primeras y solo Nico Williams, aunque su disparo se marchó al lateral de la red. Ocasión muy clara para los de Ernesto Valverde.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡Otra ocasión para Unai Gómez!!
38' (1-0) Internada de Oihan Sancet que abre a la izquierda para Unai Gómez, el delantero armó el disparo aunque se marchó muy desviado. El partido está muy abierto en Camp Nou.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡Qué ocasión ha tenido Unai Gómez!!
35' (1-0) ¡¡La ocasión más clara en todo el partido para los leones!! Recibió Unai Gómez en el corazón del área pequeña y armó el disparo, aunque le salió muy centrado y en dos tiempos lo atrapó Joan García.
Barcelona - Athletic, en directo |Se duele Balde
33' (1-0) Han tenido que entrar las asistencias médicas para atender a Alejandro Balde después de que el lateral sufriera un golpe a la altura de la nuca por parte de Unai Gómez.
Barcelona - Athletic, en directo |Ocasión para Ferran Torres
32' (1-0) Disparo alto del delantero del Barcelona tras recibir un balón en la frontera del área. Qué buena la previa acción que venía de firmar Lamine Yamal superando varias marcas.
Barcelona - Athletic, en directo |Insiste Nico Williams
28' (1-0) Se le va el control a Nico, no puede rematar y cae al suelo dentro del área. El extremo del Athletic está siendo silbado cada que toca el balón.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡Gol anulado a Ferran Torres!!
23' (1-0) ¡¡No sube el gol de Ferran Torres al marcador!! Recibió el '7' del Barça en posición antirreglamentario y en el mano a mano con Unai Simón le ganó la partida regateándole y metiendo el balón en el fondo de la portería, aunque inmediatamente levantó el banderín el línea.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡La han tenido Fermín y Dani Olmo!!
19' (1-0)¡¡ A punto de hacer el Barça el segundo!! Primero en un disparo de Fermín a bocajarro que repelió Unai Simón. Luego, Dani Olmo mandó por encima del larguero el rechace. Clarísimas las dos para el 2-0.
Barcelona - Athletic, en directo |Se vienen arriba los leones
14' (1-0) Ha reaccionado ahora el Athletic Club al tempranero gol de Robert Lewandowski. Los leones están jugando más en campo contrario y ahora a balón parado han amenazado la portería de Joan García, aunque no sufre por el momento el portero de Sellent.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡La primera de Nico Williams!!
12' (1-0) Pérdida del Barça en tres cuartos de campo. Cogió el balón Nico Williams, que quiso buscarle las cosquillas a Koundé y armó la pierna buscando el palo largo de la portería de Joan García, pero su disparo se marchó muy desviado.
Barcelona - Athletic, en directo |Cara de pocos amigos de Valverde
6' (1-0) Tiene motivos Valverde para estar enfadado. Perdió el Athletic en la salida por falta de tensión y luego su portero no cerró bien el palo corto. Dos errores que se pagan caro.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡¡Gooooool de Lewandowski!!!
4' (1-0) ¡¡¡Se adelanta el Barça en el marcador!!! El primer gol en el remodelado Camp Nou lo ha metido Robert Lewandowski. Concatenación de errores en la zaga de un Athletic Club que perdió el balón cerca del área, lo cazó el polaco y con un remate que fue por el palo de Unai Simón hace el primero en el electrónico.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡Se ha dormido Lewandowski!!
2' (0-0) Primera acción de ataque con peligro del Barcelona. Le devolvió la pared Balde al polaco dentro del área, pero demoró en exceso su decisión de si chutar o volver a pasar.
Barcelona - Athletic, en directo |¡¡Coomienza el partido!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en el Camp Nou!! La primera posesión del partido es para el Barça, presiona alto el Athletic Club.
Barcelona - Athletic, en directo |El socio número 6 hace el saque de honor
Momento especial para el regreso del equipo azulgrana al Camp Nou. El socio número 6 del Barcelona, el encargado del saque de honor.
Barcelona - Athletic, en directo |Fuegos artificiales en el Camp Nou
Conforme los jugadores han saltado al terreno de juego, se han lanzado fuegos artificales mientras un coro ha entonado el himno del Barça.