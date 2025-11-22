45'+2' (2-0) ¡¡Vaya asistencia con el exterior se inventó Lamine para que Ferran pusiera tierra de por medio en el partido!! Pérdida de Yuri y con una defensa del Athletic tan adelantada, el Barça lo castigó con un nuevo mano a mano entre el 'Tiburón' y Unai Simón, que llegó a tocar el balón, pero no pudo impedir que terminase en el fondo de la portería.