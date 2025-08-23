Las claves del Levante - Barça:
Levante - Barcelona, en directo | Crece Lamine, pero faltan cinco minutos
85' (2-2) Volvió a hacer estragos Lamine en la defensa local, pero se desespera al ver que sus compañeros no acompañaron la jugada. Le quedan cinco minutos al Barça
Levante - Barcelona, en directo | ¡Paradón de Campo!
82' (2-2) ¡Vaya parada de Campo! Le pegó Raphinha desde lejos, el balón choca en Elgezabal y la trayectoria se envenena. El portero se rehace y la para con el pecho. Un milagro.
-
Levante - Barcelona, en directo | Asedio culé
79' (2-2) El Barça busca el tercero, aunque se le está acabando el tiempo. Con más empuje que finura, los de Flick cargan el área y cuelgan centros ante una defensa local muy bien plantada.
Levante - Barcelona, en directo | Flick mete a Lewandowski
75' (2-2) También aprovecha Flick para mover el banquillo y cambia incluso el esquema. Entran Lewandowski y Christensen por Araújo y Balde. El Barça se queda en 3-4-3 y se la juegan al todo o nada.
Levante - Barcelona, en directo | Triple cambio de Calero
74' (2-2) Mueve el banquillo Calero de cara a esta recta final. Entran Iker Losada, Espí y Pampín por Brugué, Iván Romero y Manu Sánchez. Estaba empezando a sufrir el lateral zurdo para frenar a Lamine, que lleva un par de arrancadas peligrosas en los últimos minutos.
Levante - Barcelona, en directo | Los de Flick buscan el tercero
70' (2-2) Sigue creciendo el peligro para el Levante. Pedri está haciendo un gran partido y el Barça ronda el tercero. Ferran ha tenido dos tímidas ocasiones de cabeza en el último minuto, aunque los culés siguen esperando el chispazo de Lamine.
Levante - Barcelona, en directo | Atienden a Oriol Rey, que tiene una brecha
68' (2-2) Atienden las asistencias a Oriol Rey, que tiene una brecha en la cara después de un golpe. Se queda con diez momentáneamente el Levante.
Levante - Barcelona, en directo | El partido entra en su fase decisiva
63' (2-2) Con el partido en tablas, llega la hora de la verdad. Acusa anímicamaente el Levante el empate culé, pero los locales siguen haciendo mucho daño a la espalda cada vez que pueden salir a la contra. Pedri está siendo el mejor jugador de los de Flick en un día en el que Lamine Yamal está siendo muy bien defendido
Levante - Barcelona, en directo | Calero retira a Morales
58' (2-2) Se va el capitán y autor del segundo tanto local. Morales deja su lugar en el campo a Carlos Álvarez tras un gran trabajo.
Levante - Barcelona, en directo | Eric García tuvo el tercero
55' (2-2) Tuvo Eric García el tercero de cabeza, pero el balón se va centrado. Está en shock el Levante tras el empate del Barça.
-
Levante - Barcelona, en directo | Así fue la polémica acción del penalti por mano de Balde
Protestó mucho el Barça la acción en la que Hernández Hernández decretó penalti por mano de Balde, al entender que la acción era involuntaria.
Levante - Barcelona, en directo | ¡Empata Ferran!
51' (2-2) ¡Empata Ferran! Defiende mal el Levante este balón parado y el delantero culé remata en una acción de puro killer. Paga caro el desajuste el equipo de Julián Calero, que ve cómo se esfuma su ventaja en apenas cuatro minutos.
Levante - Barcelona, en directo | ¡Golazo de Pedri!
48' (2-1) ¡Golazo del Barça! ¡Qué chut de Pedri! Recibe el canario, levanta la cabeza y, sin pensarlo, conecta un gran disparo que se cuela por la escuadra con potencia y colocación. Recorta distancias el conjunto visitante al inicio de esta segunda mitad.
Levante - Barcelona, en directo | ¡Comienza el segundo tiempo!
45' (2-0) ¡Empieza la segunda parte! El Barça, obligado a mejorar sus prestaciones y remontar el partido
Levante - Barcelona, en directo | Flick mete a Gavi y a Dani Olmo para dar cuerpo al centro del campo
Mueve ficha Flick para intentar recomponer el centro del campo. Ya decíamos hace unos minutos que el experimento del 4-2-4 estaba partiendo demasiado al equipo. Rashford y Casadó se van al banquillo por Dani Olmo y Gavi. El inglés apenas participó y el canterano ha estado bien, pero es ve perjudicado por esta modificación táctica.
Levante - Barcelona, en directo | Obligados a remontar
Sorpresa en el Ciutat de València que obliga al Barça a remontar dos goles.
La temporada pasada el Barça acabó ganando sus duelos ante el Atlético (2-4) y ante el Celta (4-3) tras ir perdiendo por dos goles. En la Champions también lograron dar la vuelta a ese resultado en la ida y la vuelta de las semifinales contra el Inter, aunque finalmente pasaron los italianos.
Levante - Barcelona, en directo | Morales hace el segundo
45' (+3') (2-0) ¡Gol del Levante! ¡Morales hace el segundo de penalti al filo del descanso! Le pega raso, ajustado a la derecha, y Joan García no puede hacer nada. El gol cierra el primer tiempo y los locales se van a vestuarios con una gran ventaja.
-
Levante - Barcelona, en directo | ¡Penalti a favor de los locales!
45' (+3') (1-0) ¡Penalti a favor del Levante! El VAR avisa a Hernández Hernández de que Balde ha frenado la trayectoria del balón con la mano. El brazo del lateral está en posición natural, pero el colegiado va a verlo al monitor y decreta pena máxima.
Hernández Hernández señaló penalti en esta acción de Balde tras consultar el VAR.
Levante - Barcelona, en directo | ¡Balde salva el 0-2!
45' (+3') (1-0) Contra letal del Levante, pero una gran acción defensiva del lateral frena en seco el peligro. Estuvo rapidísimo.
-
45' (1-0) El colegiado añade tres minutos más a esta primera parte.