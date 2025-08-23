63' (2-2) Con el partido en tablas, llega la hora de la verdad. Acusa anímicamaente el Levante el empate culé, pero los locales siguen haciendo mucho daño a la espalda cada vez que pueden salir a la contra. Pedri está siendo el mejor jugador de los de Flick en un día en el que Lamine Yamal está siendo muy bien defendido