El dardo de Pedri a Hernández Hernández tras el penalti del Levante-Barça: "No entiendo su decisión, para mí no era penalti"

A pesar del contundente inicio del Levante, el FC Barcelona pudo darle la vuelta al resultado después de una increíble segunda parte donde Pedri, Lamine Yamal y compañía guiaron al equipo a la victoria.

Sin embargo, si hay una jugada que ha generado especial debate y discusión en el partido ha sido el penalti de Alejandro Balde sobre Morales a causa de una mano.

La acción requirió la asistencia del videoarbitraje y significó el 2-0 en el marcador. Por ello, el jugador culé Pedri no dudó en pronunciarse al respecto y dar su opinión sobre la jugada.

Penalti o no

Tras su victoria contra el Mallorca en Son Moix, el FC Barcelona afrontaba su segunda jornada liguera con el objetivo de hacerse con los otros tres puntos.

Los de Hansi Flick tenían por delante a uno de los recién ascendidos que no se lo pondrían fácil, especialmente un viejo conocido para el conjunto culé como es José Luis Morales.

De tal manera, en el minuto 15, Iván Romero abría el 1-0 con un gol que sorprendía al FC Barcelona y le ponía bajo cierta presión.

Para sorpresa de los culés, minutos después, Morales encontraba un contraataque y, después de disparar a portería, el balón golpeaba el brazo de Alejandro Balde. Los jugadores del Levante buscaban a Hernández Hernández, el árbitro, para que lo pitase como mano y, consecuentemente, penalti.

Finalmente el colegiado necesitó del apoyo del videoárbitraje para darlo como válido: era penalti para el Levante. Morales no tenía piedad y metía el 2-0.

El conjunto granota se iba al descanso con una ventaja de dos goles, pero parece que con una reorganización de juego y una charla de Hansi Flick, el Barça pudo darle la vuelta al resultado.

Pedri abría la cuenta con un gol por la escuadra, minutos después Ferran Torres veía portería y en el descuento, un centro de Lamine Yamal chocaba en Elgezabal para meter el 2-3.

No obstante, a pesar de la victoria del Levante, la imagen que más controversia ha generado ha sido la del penalti, especialmente cuando muchos aficionados lo han comparado con una jugada similar vista en el Clásico de mayo de este año.

En dicho partido, también arbitrado por Hernández Hernández, un tiro a portería chocaba en el brazo de Tchouaméni. El colegiado lo pitaba como un mero rebote y no un penalti como se vio en este encuentro.

Así, en unas declaraciones postpartido, Pedri no dudó en dar su opinión en relación a dicha jugada: "Hace poco nos dieron una charla en la Ciudad Deportiva. Por ejemplo, la acción del Clásico de Tchouaméni en Montjuïc para mí era mano clara; esta, para mí, no lo era y lo han pitado. Lo que piten, pues será. Yo la verdad no lo entiendo y deberían explicarlo para que a todos nos quede claro".

Además, el futbolista también dio sus impresiones al finalizar el encuentro, y cómo sintió la dificultad de superar al Levante.

"Sabíamos que no era un campo fácil. Estaba claro que iban a salir con mucha intensidad. En la primera parte no hemos dado el ritmo que necesitaba el balón, llegaron dos goles de ellos y se nos puso cuesta arriba. Pero bueno, me quedo con la reacción del equipo, que sabemos que se le puede dar la vuelta", afirmaba el jugador.

Tampoco faltaron palabras para su compañero Lamine Yamal: "Creo que ya estamos viendo lo que es Lamine: da igual cómo vaya el partido, cómo sea o cómo funcionen las cosas... él siempre va a encarar y se va a atrever. En el uno contra uno se va muy fácil y otra vez nos ayuda".