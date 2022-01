En España, los perros son la mascota preferida con una cifra de 7 millones registrada hasta 2020, según Statista. Sin embargo, sigue habiendo muchas dudas sobre qué es lo que puede y no puede comer un perro, caso del chocolate o los frutos secos, entre otros. Por ejemplo, ¿los perros pueden comer pescado?, ¿lo deben comer crudo o cocido?, ¿pueden comer todo tipo de pescados, por ejemplo, el salmón? Aquí respondemos estas preguntas, siguiendo la opinión de profesionales de Experto Animal.

¿Los perros pueden comer pescado?

La respuesta a sí, los perros pueden pescado. En la dieta de los peludos puede incluirse el pescado y además, este puede ser muy beneficioso para su salud. Por ejemplo, el salmón resulta muy adecuado en la alimentación de los canes, así como el atún, la caballa, las sardinas, el arenque y la merluza.

¿Cuáles son los beneficios del pescado para los perros?

A continuación te enumeramos los beneficios del pescado, dado que es muy importante cubrir todas las necesidades nutricionales del peludo. Sus propiedades son las siguientes:

Es una gran fuente de proteínas. Sobre todo, el pescado blanco aporta muchos minerales (calcio y fósforo), vitaminas B , (siendo la B3, la B9 y la B12 las más destacadas) y vitamina A. El pescado azul aporta las siguientes vitaminas: D, la A, la B12, la B3, la B2 y la B1 las más destacadas. Es muy rico en ácido graso Omega 3, sobre todo, el pescado azul. Son ricos en aminoácidos. Su aporte calórico no es muy grande. Mejora la salud de la piel, pelo y sistema inmune. El pescado blanco ayuda a prevenir el desarrollo de patologías relacionadas como la osteoporosis, la artritis o la artrosis.

¿Cómo dar pescado a mi perro?

Según Experto Animal, es muy importante cocinar previamente el pescado y retirar todas las espinas. Para cocinarlo, lo recomendable es hervirlo o hacerlo a la plancha, nunca freírlo ni rebozarlo. Para mantener todas sus propiedades, lo mejor es cocinarlo a baja temperatura. Para hacerlo bien, puedes seguir los siguientes pasos:

Escoge el pescado preferido de tu pescado. Cocina el pescado hirviéndolo o haciéndolo a la plancha. Espera a que se enfríe. Desmenúzalo. Échale un chorro de aceite de oliva de calidad.

Si no tienes tiempo para cocinar, puedes comprarle a tu can pescado enlatado, por ejemplo, latas de atún al natural o en aceite de oliva (no en aceite de girasol). Si utilizas la alimentación híbrida para tu perro, ten en cuenta que debes darle las raciones de pescado por separado y en momentos distintos del día para evitar malas digestiones así como otros problemas más graves como la torsión gástrica.

En caso de que tu opción sea la de elaborar toda la comida de tu perro, tendrás que tener en cuenta lo siguiente: Algunos expertos establecen que la cantidad exacta de proteínas que un perro debe consumir al día debe rondar el 80%, mientras que otros dicen que lo ideal sería el 70%.

