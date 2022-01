La letra más complicada en español que no puede pronunciar un inglés

Que el español o castellano figure como no sólo hablado en España, sino como los idiomas más hablados en el mundo junto con el chino mandarín y el inglés no quiere decir que sea uno de los idiomas más sencillos de aprender. Y no solo lo decimos por todas las conjugaciones, los sinónimos, significados, palabras raras o incluso palabras en desuso con las que cuenta nuestra lengua, sino también por la propia pronunciación de algunas de sus terminaciones o incluso letras.

De hecho, existen determinadas letras que suelen convertirse en una auténtica pesadilla para cualquier estudiante de español extranjero.

Entre las letras más difíciles de pronunciar para cualquier extranjero y sobre todo para los ingleses destaca una muy concreta y casualmente una de las letras más características del español: la Ñ.

¿La razón? Para la gran mayoría de extranjeros la letra Ñ y sobre todo su sonido y pronunciación resulta totalmente novedoso, por lo que las palabras que contengan esta letra suelen convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para la mayoría de extranjeros y sobre todo para aquellos con el inglés como idioma materno.

Entre las palabras españolas más complicadas de pronunciar con esta letra figuran algunas como: araña, cuñado, España, bañera, añadir, engañar, niña/o, baño...

Otras letras en español que también suelen ser difíciles de pronunciar

La letra L

Aunque la sobre L ya no sea una de las letras del diccionario, su uso sigue estando presente en muchas palabras españolas y su pronunciación también suele convertirse en un verdadero reto para cualquier extranjero.

La letra R

Algo muy parecido ocurre con la letra R y con esa unión de dos erres en las palabras. Y es que para la mayoría de extranjeros esa pronunciación fuerte en las palabras con doble R también puede ser una pesadilla. De hecho lo más habitual es que los estudiantes extranjeros acaben convirtiendo esas palabras con vibración de R fuerte en palabras con una vibración simple.

La letra H

Aunque a primera vista la letra H pueda parecer una de las letras más fáciles de pronunciar en nuestro diccionario por tratarse de una letra muda que no se pronuncia pero sí se escribe, lo cierto es que también suele convertirse en otra letra problemática sobre todo para los ingleses. Y es que para ellos lo difícil consiste en no pronunciarla y en no convertir su sonido mudo en una J.

