Algo que puede resultar muy curioso es saber que en España hay unas 13 millones de mascotas registradas, según datos de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), y de esta cifra, el 89% lo representan los perros, seguidos de los gatos. Además, el gasto medio por cada animal de compañía supera los 1.200 euros al año.

Los perros son nuestros mejores compañeros y aunque a veces creamos conocerlos muy bien, son más complejos de lo que parece. De ellos desconocemos muchas de sus curiosidades más llamativas, y sobre todo, nos surgen muchas dudas en lo que tiene que ver a su alimentación. Por ejemplo, ¿es bueno el arroz para los perros? Aquí te damos la respuesta.

¿Los perros pueden comer arroz?

La cuestión de la alimentación de nuestros perros es muy importante. Y en muchas ocasiones, tendemos a alimentarles con las sobras de aquello que cocinamos para nosotros. Además, esto suele hacer que el perro termine rechazando su pienso y prefiera la comida que normalmente tú tomas. Con casos como con la carne o el huevo ya sabemos que no hay problema, pero, ¿y con el arroz?

Si nos preguntamos si los perros pueden comer arroz, la respuesta es sí, no hay ningún problema con que los canes coman arroz. Así nos lo dicen los expertos: tanto el arroz en particular como los cereales en general son una perfecta opción para los perros puesto que les aporta grandes propiedades y beneficios.

Entre estos beneficios que mencionamos se encuentran los siguientes: en primer lugar, el arroz es una gran fuente de carbohidratos, muy importante para el aporte de energía, no sólo en las personas, sino también en nuestros canes, tan activos siempre. En segundo lugar, es bajo en grasas, de tal forma que resulta ideal para su dieta. En tercer lugar, es de fácil digestión y por tanto, no daña sus intestinos. También es importante tener en cuenta que los perros también pueden presentar intolerancias y pueden digerir peor cereales como el trigo. Sin embargo, el arroz no suele producir este tipo de alergias. Finalmente, contiene magnesio, hierro y zinc.

¿Cómo preparar arroz para perros?

Si necesitas ideas sobre cómo darle el arroz a tu perro aquí te contamos una receta que combina el arroz junto con las proteínas (el pollo y el huevo), así como alguna verdura. Todo ello para crear un plato completo que aporte buenas propiedades nutritivas a nuestro peludo:

Ingredientes:

100 gramos de arroz

200 gramos de carne de pollo

2 zanahorias

1 huevo

Elaboración:

Lo primero, preparamos todos los ingredientes, es decir, los limpiamos y los cortamos en trocitos. Con el huevo, únicamente lo limpiamos puesto que lo utilizaremos con la cáscara y el pollo lo pasamos un poco por la sartén para que quede medio hecho (recordemos que los perros pueden comer la carne cruda, pero también es bueno cocinarla un poco). A continuación, ponemos a hervir el arroz a 200º igual que si lo hicieramos para nosotros (que quede ni muy blando ni muy duro), pero no le echamos sal. Finalmente, lo juntamos todo y trituramos bien el huevo para que no quede ningún grumo.

