Los perros son la mascota por excelencia en España. De hecho, en España hay unas 13 millones de mascotas registradas y de esta cifra, el 89% lo representan los perros, seguidos de los gatos. En consecuencia, dado que amamos tanto los perros es lógico que queramos saber todo de ellos: qué darles de comer, qué juguetes comprarles, y sobre todo, como educarles cuando son cachorros para que no se vuelven rebeldes y desobedientes. Por eso, si tu perro se encuentra en un momento de rebeldía y no te hace caso, te ayudamos a que sepas por qué tu perro no viene cuando le llamas ni te presta atención o en general, no te obedece.

¿Por qué mi perro no viene cuando lo llamo?

Educar a un cachorro es una gran tarea en tanto que un perro bebé cuenta con muchas necesidades y puede experimentar momentos de gran rebeldía sobre los que podemos perder el control. Por eso, desde que son muy pequeños es muy importante adiestrarles, de tal forma que aprendan su nombre y siempre respondan ante las llamadas. Sin embargo, una vez que creas que tu perro ha entendido esta pauta de comportamiento, pueden darse casos en los que llamas a tu perro y este te ignore. Estas situaciones son las siguientes:

En primer lugar, si tu perro está comiendo, es muy probable que vaya a focalizar toda su atención en la propia comida y no en ti y menos en tus llamadas. Por eso, lo mejor será dejar que termine de comer y volver a intentarlo cuando este ya esté satisfecho. En segundo lugar, si sacas a tu cachorro de paseo, se encontrará en una situación de sobrestimulación, es decir, habrá muchas cosas por la calle que llamen su atención y probablemente, desobezca ante tus llamadas. En cualquier caso, esta es una fase y cuando sea más mayor ya estará acostumbrado. En tercer lugar, si tu perro está con otros perros, se volverá loco de emoción y lo único que querrá es estar con ellos y no volver contigo, aunque tras un rato, se cansará y atenderá tus llamadas. Y en cuarto lugar, si está jugando con cualquier cosa que llame demasiado su atención.

Cómo conseguir que mi perro venga cuando le llamo

Si bien es cierto que en las situaciones anteriores remarcamos el hecho de que todo depende de una fase y de determinados momentos en los que el perro está demasiado entretenido, te contamos cómo conseguir que tu perro te haga caso y venga cuando le llames. Te damos los trucos básicos:

1. Elegir un buen nombre

Para que tu perro responda a tus llamadas, tiene que haber identificado previamente el nombre que le hayas puesto. Para eso, hay que elegir un buen nombre que llame su atención, de lo contrario, le será muy difícil sentirse identificado.

2. Darle órdenes con palabras cortas

Para crear una buena orden que sea efectiva para nuestro perro tenemos que utilizar palabras cortas, es decir, lo mejor es utilizar términos breves y concisos, por ejemplo, "ven", "corre" o "para" porque estas palabras son fácilmente entendibles para ellos.

3. Los refuerzos positivos

Es muy importante utilizar los refuerzos positivos en los perros. Un refuerzo positivo es añadir un estímulo agradable cuando el perro realiza una conducta adecuada. Por ejemplo, si conseguimos que nuestro perro venga cuando le llamamos, le premiamos con una golosina para que aprenda que ha hecho algo positivo y repita la acción.

4. No reñirle después de la llamada

También es muy importante no reñirle después de la llamada porque así lo único que conseguimos es que asocie la llamada con algo negativo, y en consecuencia, potenciaremos que no nos haga caso.

5. Trabaja en la relación con tu perro

Es muy importante que para que tu perro te respete y te obedezca, se haya creado un vínculo entre los dos. Cada vez que el perro haga algo positivo, es importante darle cariño y acariciarle (más allá de los refuerzos positivos). La mejor manera de que tu perro te preste atención, es prestándosela tú a él.

6. Pedir ayuda

En cualquier caso, si no conseguimos que nuestro perro nos haga caso, podemos terminar pidiendo ayuda a un especialista, es decir, a un etólogo canino por ser aquel que tiene conocimientos sobre comportamiento, necesidades y comunicación de los perros.

