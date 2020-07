Siempre surgen dudas cuando hablamos de la alimentación de los perros, sobre todo, teniendo en cuenta la tendencia que hay a darles comida más orientada a los humanos y no animales domésticos. Además, ahora en verano, dadas las altas temperaturas, recurrimos mucho a la fruta fresca porque resulta muy refrescante, tanto para ellos como para nosotros. Sin embargo, más allá de las manzanas y sus propiedades, hay otras frutas como la sandía sobre las que puede haber dudas. Aquí te contamos si los perros pueden comer sandías.

¿Los perros pueden comer sandía?

Junto con el melón, la sandía es la fruta estrella del verano puesto que, al tener grandes cantidades en agua, resulta nutritiva e hidratante en momentos de altas temperaturas en las que resulta bastante indigesto comer otro tipo de alimentos. Los humanos tomamos mucha sandía y lo sorprendente es que también podemos optar por darles un trozo a nuestros perros. Los estudios demuestran que los perros sí pueden comer sandía en tanto que no forma parte de la lista de productos tóxicos proporcionada por el Centro de Control de Envenenamiento de Animal, Pet Poison Helpline. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta unos límites. Por mucho que les guste, tenemos que controlar las cantidades.

Beneficios y propiedades de la sandía

1. La citrulina

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la sandía es rica en citrulina. La citrulina es un aminoácido no esencial que interviene en el ciclo de la urea, que tiene un papel fundamental en la creación de proteínas en el organismo y que actúa como vasodilatador. Por eso, es buena para las enfermedades renales y también para prevenir y tratar enfermedades de tipo cardiovascular. De la misma forma, la citrulina es buena para la recuperación muscular y por tanto, puede ser la fruta ideal si nuestro perro realiza mucha actividad física.

2. Es diurética y digestiva

Por su alto contenido en agua,Esta fruta es rica en vitamina C, que es esencial para nuestro sistema inmunológico la sandía es un diurético natural que ayuda a aumentar el flujo de orina y en consecuencia, protege los riñones y todo el sistema urinario. Dar sandía a nuestro perro supone tener asegurado que este realizará sin problemas sus necesidades básicas, en tanto que también sirve para el tránsito intestinal por el agua y la fibra existente.

3. Proporciona vitaminas y minerales

Vitamina C: esencial para nuestro sistema inmunológico.

Vitamina A: favorece la visión.

Vitamina B (B9): necesaria para la maduración de proteínas estructurales y hemoglobina.

Calcio: necesario para la salud ósea.

Hierro: previene y combate la anemia.

4. Es antiinflamatoria y antioxidante

De la misma forma la sandía es antiinflamatoria y antioxidante. Una correcta alimentación incluyendo esta fruta previene de sufrir determinadas enfermedades e inflamaciones. Concretamente, la sandía es rica en compuestos fenólicos como los flavonoides, carotenoides y triterpenoides. De entre todos, el licopeno que posee este alimento es beneficioso en la reducción de la inflamación y la neutralización de los radicales libres.

5. Es hidratante

La sandía es probablemente una de las frutas que más contribuyen a la hidratación de nuestro organismo en tanto que es un alimento con un gran contenido en agua, concretamente el 92% de su composición, y además, contiene importantes electrolitos. Esta es una muy buena forma de mantener a los perros frescos e hidratados, y por tanto, de evitar un golpe de calor en los días de altas temperaturas.

6. Es baja en calorías

De la misma forma, por ser prácticamente todo agua resulta baja en calorías y por tanto, resulta ideal para aquellos perros con los que hay que tener cuidado a la hora de alimentarnos. Las enfermedades por sobrepeso son igual de graves en los canes que en los humanos. Por 100 gramos, la sandía tiene únicamente 30 calorías.

¿Cómo dar sandía un perro y cuánta cantidad?

Es muy importante tener en cuenta que los perros sí pueden comer sandía, pero no de cualquier forma. Lo mejor es dársela sin cáscara ni semillas en tanto que estas partes de la sandía sí que pueden resultar perjudiciales para el perro. En cuanto a las cantidades, habría que darle únicamente un trozo pequeño a modo de "aperitivo" o merienda puesto que no olvidemos que las frutas son altas en azúcares y no deben ser ingeridas en grandes cantidades. Sobre todo, si es la primera vez que el perro come fruta, tenemos que probar con un trozo muy pequeño para ver su reacción.

Valores nutricionales de la sandía

A continuación se presentan los valores nutricionales por 100 gramos de sandía:

Agua: 91,45 g

Calorías: 30 kcal

Proteína: 0,61 g

Carbohidratos: 7,55 g

Fibra: 0,4 g

Azúcares: 6,2 g

Calcio: 7,7 mg

Hierro: 0,24 mg

Magnesio: 10 mg

Fósforo: 11 mg

Potasio: 112 mg

Sodio: 1 mg

Zinc: 0,10 mg

Vitamina C: 8,1 mg

Vitamina A: 28 µg

Vitamina B total: 0,30 mg

Vitamina E: 0,05 mg

Ácidos grasos saturados: 0,016 g

Ácidos grasos monoinsaturados: 0,037 g

Ácidos grasos poliinsaturados: 0,05 g

También te puede interesar...