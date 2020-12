En España, los perros son las mascotas por excelencia. De hecho, el 89% de las mascotas son perros, seguidos de los gatos. A nuestros canes buscamos cuidarles como a nuestros hijos: darles la mejor alimentación, comprarles los mejores juguetes, cuidarles en invierno cuando hace frío y sobre todo, prevenirles de que contraigan cualquier tipo de enfermedad. En el caso de la alimentación siempre hay dudas, por ejemplo, ¿pueden comer mango los perros? Aquí respondemos a esta pregunta.

¿Los perros pueden comer mango?

La respuesta es sí, los perros pueden comer mango, y esta fruta resulta muy beneficiosa para ellos. Sin embargo, ¿cómo le podemos dar un mango a un perro? Pues en este caso, habría que tener cuidado y no darle un mango entero al can, y sobre todo, no dárselo todos los días. Podemos ofrecérselo de forma esporádica y en pequeñas cantidades. Además, no debemos darles mango verde, puesto que es demasiado ácido para el estómago de un perro.

¿Cuáles son los beneficios del mango para los perros?

El mango tiene una serie de propiedades que lo convierten en una fruta muy adecuada para los humanos, y también para los perros. Por ello, a continuación te presentamos sus beneficios nutricionales:

Es rico en vitamina C.

Posee vitamina A.

Rico en vitamina E.

Protege la piel y las mucosas.

Mantiene los huesos en forma.

Favorece la asimilación de los nutrientes.

Contiene antioxidantes.

Aporta ácido fólico.

Tiene fibra.

Aporta agua.

¿Cómo dar mango a los perros?

Con respecto a cómo darle mango a un perro, hay que tener en cuenta lo siguiente: en primer lugar, hay que escoger bien el mango. Esto tiene que ver con lo que ya mencionamos anteriormente de que no podemos darle fruta verde a un perro; en segundo lugar, hay que retirar la piel (no aporta nada y puede provocarle problemas digestivos), y finalmente, hay que retirar los huesos (estos son muy grandes y el perro podría tratar de comérselo).

¿Cuál es la dosis adecuada de mango para un perro?

De nuevo, hay que tener en cuenta que aunque el mango resulte beneficioso para los perros, hay que ser precavido con las dosis. Una buena forma de ofrecerles esta fruta es cortando el mango en cuadraditos. La dosis ideal es de 2 a 3 cuadraditos en razas pequeñas, 4 en razas medianas y 5 o 6 en razas grandes. Y en cuanto a la dosis semanal, podemos darles esta fruta 1 o 2 veces por la semana. También hay que tener en cuenta que la primera vez que les demos esta fruta, hay que probar con un trocito pequeño para comprobar que no son ni intolerantes ni alérgicos.

