En España amamos a los perros, de hecho, son la primera opción a la hora de tener una mascota en el hogar. Sin embargo, siempre hay muchas dudas a la hora de cuidarles y alimentarles. Por ejemplo, en muchos casos se desconocen los alimentos prohibidos para los perros, caso del chocolate o los frutos secos, entre otros alimentos. También suele haber muchas dudas con respecto a las frutas, por ejemplo, ¿los perros pueden comer fresas? Si estás interesado en esta cuestión, a continuación te lo contamos.

¿Pueden los perros comer fresas?

¿Los perros pueden comer fresas? La respuesta es sí. Según la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), las fresas no son tóxicas para los perros y por tanto, pueden comerlas sin problema si les gustan. En cualquier caso, no debemos olvidar que las frutas son ricas en azúcares, de tal forma que el consumo de la mismas tiene que ser moderado. De la misma forma, tenemos que cerciorarnos de que el perro no es alérgico a las mismas, con ello, la primera vez que las prueben tenemos que darles un trozo pequeño para ver su reacción.

¿Cómo dar fresas a los perros?

Otra pregunta interesante (e importante) es: ¿cómo damos las fresas a nuestro perro? Aquí te contamos cómo debes hacerlo, paso a paso para que no cometas ningún error en el proceso:

1. Adquiere las fresas frescas y lávalas quitando cualquier parte que puede estar "mala" (lo detectamos porque está blanda y oscura). Quita las hojas verdes, son amargas y no las debe comer.

2. Corta las fresas en trozos pequeños.

3. Nunca le des a tu perro fresas rellenas o cubiertas de chocolate.

Propiedades y beneficios de las fresas para los perros

Hay que tener en cuenta que las fresas no pueden representar más del 10% (o como mucho 15% de la dieta de los perros). Sin embargo, son muchas sus propiedades así como sus beneficios, sobre todo, su alto contenido en vitaminas y minerales. A continuación, te ponemos la lista de sus beneficios principales:

Aportan vitamina C. Contienen vitamina K. Contienen vitamina B1. Aportan vitamina B6. Son ricas en fibra. Aportan minerales en magnesio y cobre. Mejoran el sistema inmunitario. Ayudan a retrasar el envejecimiento.

Otras frutas que pueden comer los perros

Te recordamos otras frutas que pueden comer los perros. Sin embargo, no olvides tener en cuenta las proporciones según cuál sea el tamaño de tu perro. El consumo de frutas debe ser equilibrado y no demasiado abundante. En cualquier caso, lo mejor siempre es consultar a tu veterinario.

Las manzanas Las peras Los kiwis Los plátanos Las naranjas Las sandías Los melones de cantalupo Las frambuesas Las calabazas Los arándanos Las moras

