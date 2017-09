Seis años después, el Gobierno anuncia la bajada del IVA del cine

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha confirmado hoy que el proyecto presupuestario de 2018 incluirá una bajada el IVA del cine del 21 % al 10 %, como había avanzado ayer Ciudadanos. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha destacado esta medida como una "buena noticia" después de que el Ejecutivo tuviera que subir los impuestos para combatir la crisis.

"Hay una -bajada- muy esperada por el mundo del cine que es la del IVA en el cine. Pues bien, los presupuestos generales del Estado contendrán esa bajada del 21 al 10 %", ha señalado Méndez de Vigo. "Creo que en esta noche se inaugura el festival de cine de San Sebastián y será una noticia bien recibida, y espero que por lo menos me digan algo amable esta noche o mañana. Esto es una broma", ha advertido riéndose. Este Gobierno "lo que quiere es que el dinero esté en el bolsillo de los españoles para que hagan lo que quieran".

"Pero es verdad -ha precisado- que tuvimos que subir determinados impuestos en un momento dado cuando llegamos al Gobierno allá por el año 2012 porque la situación que nos dejó el gobierno anterior era de bancarrota, hubo que tomar medidas que no nos gustaron. Pero también dijimos que en cuanto la situación mejorara cambiarían las medidas", ha señalado. "Esto es una buena noticia y es un compromiso que el Gobierno cumple. La cultura es algo que disfrutamos todos y nos hace felices", ha añadido.

Sin embargo, en abril de este año, la medida no le parecía tan trágica. Después de que el socialista Torres Mora le recitase un soneto al Ministro afeándole la cuestión, Méndez de Vigo defendió la subida y contestó que "no hay quien se crea que por 60 céntimos de diferencia hayan cerrado 300 salas". Hace dos semanas, el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, anunciaba una bajada del IVA del cine para 2018, pero la noticia fue desmentida desde el Ministerio: "No es más que un deseo". ¿Nos lo creemos esta vez?