David Aleman será copresentador de 'Espejo Público' este verano

David Aleman (41 años) será el copresentador de Espejo Público durante las vacaciones de verano de Susanna Griso (49). Según ha podido confirmar JALEOS en primicia, el periodista madrileño se unirá al equipo capitaneado por Lorena García este lunes 15 de julio hasta el mes de septiembre, momento en que Griso volverá a su puesto habitual en la que será su décimo cuarta temporada frente al matinal.

David Aleman al frente de 'Sábado Deluxe'.

Este pasado mes de enero y tras varias semanas presentando Sálvame Diario desgranando la actualidad sobre el caso del niño Julen, Aleman concedía una entrevista a este periódico y confesaba sus deseos de continuar en televisión. "Llevo ya cinco años haciendo programas de sucesos y me siento cómodo ahí. En la tele he hecho deporte, noticias, corazón... A mí lo que me gusta es hacer televisión, pero tampoco está la cosa como para elegir... Cuando me ofrecen cosas, las valoro y casi siempre digo que sí porque me gusta mucho. A mí me encantaría hacer un magacín que incluya todo: política, sucesos, corazón...".

David Aleman, modelo, actor y presentador

La carrera pública de David Aleman comenzó en 1998 cuando quedó como primer finalista en Míster España representando a su ciudad natal: Madrid. Tal y como él mismo desveló en alguna entrevista, optó por borrar el título de 'guapo oficial' porque en los castings no terminaban de tomarlo en serio como actor.

David Aleman en la serie 'Al salir de clase'.

Poco después, pasó de las pasarelas a los rodajes y se inició en la interpretación en la serie Calle Nueva de Televisión Española y en Al salir de clase, donde interpretó a Bruno, enemigo íntimo de Íñigo -Mariano Alameda (47)-. Sus pasos en la interpretación continuaron de la mano de Lina Morgan en Academia de baile Gloria y después en Se puede. Desde hace algo más de diez años, Aleman se siente más cómodo moderando debates y presentando programas que delante de una cámara interpretando a alguien que en realidad no es.

En el año 2017 aceptaba capitanear los veranos de Sábado Deluxe junto a María Patiño (48). Terminado el ciclo, cerró capítulo y empezó en Telemadrid con Tras la pista, un programa nutrido de colaboradores y centrado específicamente en sucesos que terminaba echando el cierre en diciembre del año pasado por motivos de programación, según informó la propia cadena. A principios de año, Sálvame volvió a llamar a su puerta y Aleman dio la cara en los bloques que el programa de la cadena grande de Mediaset dedicó durante semanas al caso de Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo de Totalán -Málaga- el domingo 13 de enero.

