Lola Flores, protagonista de una serie de televisión sobre su vida

Una de las grandes de España 'regresará' a la televisión. Sin duda, hay mejor noticia que esta para los seguidores y admiradores de la gran Lola Flores. Pese al tiempo que ha transcurrido desde su muerte, su arte y su legado siguen muy presentes. La familia Flores, The Mediapro Studio y Non Stop están trabajando de la mano en una serie biopic sobre la artista.

Su extraordinario y único talento artístico, así como su enorme popularidad, convierten su vida en uno de los relatos más apasionantes nunca contado hasta hoy en una serie de televisión. Lola fue un espíritu libre e indomable que pasó de actuar en bautizos por Jerez a convertirse en todo un icono en España y Sudamérica.

Lola Flores en 1990. Gtres

La serie contará su historia desde sus orígenes y se desarrollará paralelamente a los principales acontecimientos históricos que marcaron el país. Por primera vez la familia Flores, representada en este caso por Lolita Flores (55) y Rosario Flores (55), ha decidido contar la historia de la irrepetible Lola en una serie en la que ejercerán, junto a Mariola Orellana, como productoras ejecutivas. Los creativos y productores de The Mediapro Studio y Non Stop participarán como socios audiovisuales en el proyecto. Cabe recordar que La Faraona y Antonio González El Pescaílla crearon uno de los clanes artísticos más importantes de la historia reciente de España: los Flores. La serie contará el devenir de la artista y su familia y desvelará aspectos hasta ahora inéditos de su vida, que los propios admiradores de Lola desconocían hasta el momento. La vida de Lola es una historia repleta de luces y aunque no lo parezca, también de sombras. Sombras que hasta ahora habían permanecido en el olvido, pero que se darán a conocer por primera vez gracias a este proyecto.

La artista recorrió el mundo entero con sus espectáculos y llegó a actuar para diferentes jefes de Estado. En su camino se cruzaron algunas de las estrellas más grandes de la época, como Ava Gadner y Audrey Hepburn; Sean Connery (88) y Gary Cooper; incluso el multimillonario Aristóteles Onassis o Winston Churchill. Todos acabaron admirando el arte de La Faraona y entregados a su pasión. De esta manera se podrá disfrutar de la vida de Lola Flores como nunca antes.

