Una presentadora de TVE denuncia el robo de su ordenador personal en la redacción

"NO TE PUEDES FIAR DE NADIE"

TVE, de nuevo envuelta en polémica. En esta ocasión, por un misterioso robo. La periodista Raquel Martínez (39 años) no sale de su asombro después de que su ordenador personal desapareciera de la redacción de TVE en pleno horario de trabajo. La presentadora del Canal 24 Horas no ha dudado en denunciar el hurto y en hacerlo público a través de sus redes sociales. Sumándose al robo del teléfono móvil de una compañera de profesión, Martínez ha explicado su "lamentable" caso.

"Menuda faena! A mí el ordenador en pleno curro... No salimos del asombro", han sido las palabras de la periodista del canal 24 Horas. "Era un Lenovo corriente y moliente, nada de i-loquesea", ha apostillado Martínez como respuesta a algunos seguidores que no podían explicarse cómo se ha podido producir semejante acto en un canal que se presupone bien vigilado. "No te puedes fiar ya ni de tu sombra", ha concluido Raquel.

Vaya!! Ya lo siento, menuda faena! A mí el ordenador en pleno curro... No salimos del asombro! 🤦🏻💪🏻 — Raquel Martínez (@RaquelMtnez_tv) 5 de junio de 2019

Era un Lenovo corriente y moliente, nada de i-loquesea 😜 — Raquel Martínez (@RaquelMtnez_tv) 6 de junio de 2019

En el propio trabajo te han robado??? Menuda vergüenza 😲 — Freddie Refaeli (@FRRE46) 5 de junio de 2019

Vaya... Como está la cosa... Lo siento por las dos. Un abrazo. 😘 — Paco Gallardo (@Paco7Gallardo) 5 de junio de 2019

Sea como fuere, de lo que no cabe duda es de que la presentadora del servicio informativo de la cadena temática de TVE se ha quedado sin su ordenador personal, con todo lo que ello conlleva. Ya no solo supone una "faena" a la hora de abordar el trabajo diario, sino que en el ordenador podría haber material personal y sensible. Este robo ha vuelto a abrir un debate: ¿RTVE cuenta con la seguridad necesaria?

