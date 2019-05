Cayetana Guillén Cuervo, desatada, opina sobre sexo oral en 'La Resistencia'

La última invitada al programa de David Broncano (33 años), La Resistencia, ha sido la actriz Cayetana Guillén Cuervo (49) y lo cierto es que no ha pasado inadvertida. Nada más comenzar, el presentador le ha preguntado, sin tapujos, si acudía para promocionar algo y Guillén Cuervo ha tirado de humor: "Yo he venido aquí a ligar, en realidad. Contigo también, si te dejas, pero he venido a ligar porque he visto tías muy buenas por el público".

"No entiendo nada, Cayetana. ¿Has venido a ligar conmigo, si me dejo, y con tías, en genérico?", ha puntualizado, irónico, el humorista antes de que Guillén Cuervo explicase el motivo de su comentario: "Se te ha olvidado lo de icono lésbico, que has ido presentando cosas. Soy icono lésbico total. ¿Cómo te quedas? Pero proclamada por otros por un personaje que he hecho de El Ministerio del Tiempo, Irene Larra".

La hija de Gemma Cuervo ha explicado todo lo que le ha brindado su personaje: "Era lesbiana, entre otras cosas. Era una tía muy guay, muy competente, muy sexy y era lesbiana, pero sin subrayarlo. Javier Olivares , que es el autor, lo hizo muy fino, sin subrayar. O sea, no tenía ningún drama, ella vivía feliz y, de vez en cuando, se comía una boca y con lengua, ¿eh?". En ese momento, se ha abordado el sexo sin tapujos.

"He tocado alguna teta por debajo del jersey, pero ahí abajo ya no... al pilón no, porque le da pereza",ha confesado Cayetana, justo antes de que el presentador, audaz, se haya interesado sobre por qué sabe que ese acto da pereza. "Eso lo integro yo en mí. Digo: '¡Qué pereza!'. Al pilón no baja. A mi personaje le gustaba el sexo oral, pero no de pilón. Sexo así, oral, de boca", ha aclarado la actriz descolocando a Broncano.

Después de este momento subido de tono, Cayetana se ha puesto seria: "No, ahora en serio, Irene Larra ha sido un personajazo, una de las mejores cosas que me ha pasado a mí en la vida, pero no baja al pilón. ¡Qué queréis que os diga!". La intérprete ha cerrado la entrevista hablando de uno de los puntos más clásicos: el dinero. ¿Cuánto dinero tiene Cayetana en el banco? "Pues nada", ha respondido entre risas.

[Más información: El morbo está servido: Cayetana Guillén y José Luis Garci, la pareja se reencuentra]