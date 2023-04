La nueva sonrisa de la princesa Leonor: una odontóloga desvela por qué le faltaban dos caninos

Las escasas apariciones públicas de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (17 años), implican que cada vez que preside un acto o acompaña a los Reyes a hacer lo propio, notamos en su físico el natural paso del tiempo. Especialmente en la edad en la que se encuentra, en el proceso normal de niña a mujer.

Hace exactamente un año, en este mismo mes de abril y en el contexto de su Spring break -las vacaciones de Semana Santa-, la heredera al trono de España se desplazó en solitario hasta el municipio madrileño de Leganés para participar en los talleres Juventud y Ciberseguridad: Disfruta de Internet con Seguridad, celebrados en el instituto Julio Verne.

Allí, la princesa se hizo viral en las redes sociales y fue noticia en los medios de comunicación no sólo por su buen hacer con los jóvenes de su edad y su cercanía con ellos -hubo selfies con todos y les pidió varias veces que la llamasen "sólo Leonor"-, sino también por su sonrisa.

La princesa de Asturias en abril del año pasado a su llegada al instituto Julio Verne de Leganés.

¿Qué le pasaba a su dentadura? ¿Por qué parecía que le faltaban dos piezas dentales? Si bien en su día una experta consultada por EL ESPAÑOL arrojó varios escenarios; hoy, por fin, ya tenemos la respuesta definitiva. Este sábado, Felipe VI (55) y Letizia (50), junto a Leonor y Sofía (15) se mezclaron durante más de hora y media entre los espectadores y los actores de la pasión viviente de Cristo, que se representaba en las calles y plazas de Chinchón, y la sonrisa de la primogénita, un año después, es radicalmente diferente.

¿Qué ha sucedido en este tiempo? ¿Lleva Leonor implantes dentales? ¿Ha necesitado de un tratamiento especial? Para contestar a estas cuestiones, este medio ha contactado con la reconocida odontóloga Macarena Rodríguez.

Leonor de Borbón en uno de los actos de los Premios Princesa de Asturias el pasado mes de octubre.

"Por lo que observo en ambas fotos, en la de abril del año pasado y en la de este año, parece que le han hecho lo que en odontología llamamos el rescate de los caninos, es decir, que le han traccionado esas piezas dentales con brákets y alambres para reubicarlos en su posición", expresa la doctora.

Ante la posibilidad de que Leonor haya optado por recurrir a implantes, Rodríguez aclara, tajante: "Normalmente, los implantes no se llevan a cabo hasta que una persona no haya realizado su crecimiento total. Mínimo, hasta los 18 años o incluso más tarde. A veces, cuando no se tienen los dientes definitivos, se colocan unos dientes que no son reales, lo que en el argot llamamos 'dientes tablilla' o protésicos, y se le coloca un bráket, pero en el caso de la princesa de Asturias, en las fotos que me muestras, veo que ella sí tenía sus piezas, estaban erupcionando por arriba". Y concluye: "No hay ningún tratamiento especial. Yo diría que le han hecho hecho ortodoncia y le han traccionado los caninos para llevarlos hasta su sitio".

Los viajes de Leonor al dentista

A finales del pasado mes de enero se conocía la información de que la princesa Leonor había volado desde Gales, donde estudia el último de sus dos cursos de Bachillerato, a España para sorprender al Rey por su 55º cumpleaños. No eran esos los únicos viajes en secreto de la heredera a nuestro país. Además del detalle personal de acompañar a su padre para soplar las velas de su tarta, la futura reina tenía agendadas varias visitas para ver a su ortodoncista.

La princesa Leonor, el pasado sábado en Chichón, luciendo sonrisa y tratamiento de ortodoncia. Gtres

El tiempo en que esos "caninos" tardan en reubicarse, señala la doctora interpelada por este periódico, "es de entre seis y ocho meses", fechas que coinciden justo con la penúltima vez que vimos en público a Leonor -en octubre del año pasado, en el contexto de los Premios Princesa de Asturias, en Oviedo- y el pasado fin de semana en la localidad madrileña de Chinchón.

La princesa Leonor comenzó el pasado jueves, 6 de abril, un periodo de diez días de vacaciones en sus clases de segundo bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales. Se trata del último parón que tiene en el curso, que finalizará el 20 de mayo, una vez que haga los exámenes finales, después de conocerse que hará tres años de formación militar a partir de agosto, comenzando por la Academia General de Tierra de Zaragoza. Sus vacaciones en España se prolongarán hasta el próximo día 16. No se descarta una nueva aparición pública en la que luzca, orgullosa, el último paso antes de su renovada sonrisa definitiva.

