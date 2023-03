Ángela Molina presenta a su hija menor, María Blakstad: discreta y cómplice de su hermana Olivia

Hay apellidos que se han convertido en sinónimo de talento y arte en España. Tan solo es necesario mencionar Flores, Larrañaga, Aragón o Bardem para saber que uno se está refiriendo a los miembros de esas familias tan conocidas. Lo mismo pasa con los Molina, posiblemente uno de los apellidos más distintivos en el mundo del espectáculo, pues sus componentes llevan décadas dedicados al mundo de la interpretación.

La saga la comenzó el mítico Antonio Molina, conocido por películas como El Cristo de los Faroles o la canción Soy Minero. De sus ocho hijos, la más conocida es Ángela Molina, que a sus 67 años ha realizado un proyecto muy especial al convertirse en imagen de una conocida firma de moda. Un reto que no ha hecho en solitario, sino acompañada de dos de las mujeres más importantes de su vida, sus hijas Olivia Molina (42) y María Blakstad (19).

Las tres se han convertido en las nuevas embajadoras de la firma Hoss Intropia, que las ha escogido por "encarnar, a la perfección, los valores de esta nueva campaña". La colección, que se llama Raíces, resalta la importancia de los orígenes, hace tributo a su ADN y viaja hasta Ibiza confiando en las Molina como representantes de la marca.

Ángela Molina con sus hijas, Olivia y María, en la presentación de la nueva colección de Hoss Intropia. Hoss Intropia

"Porque ellas son carismáticas, pasionales y maternales. Ellas son tres mujeres fuertes e independientes unidas por lazos familiares inquebrantables, los mismos que unen a Hoss Intropia con sus orígenes", explican desde la firma de moda española.

Vestidas con piezas de la nueva colección, Ángela y sus hijas demostraron que las nuevas propuestas son perfectas para mujeres de todas las edades y de gustos diferentes. Además, aprovecharon la presentación para explicar qué significa para ellas Raíces. "Es volver a sentirse cerca, aunque nunca nos fuimos muy lejos", dijo Olivia, mientras que para su madre significa "celebrar las raíces, ese origen que nos da sentido". "Es el olor a verano y a esos lazos de afecto invisibles", dijo la benjamina de la familia, para quien era su primer acto en público.

"Estoy muy contenta de haber compartido esta colaboración con mi madre y con mi hermana, que son mis referentes. Al ser en Ibiza, donde hemos nacido Olivia y yo, nos hemos sentido muy arropadas", dijo María, que es fruto del matrimonio de Ángela y el empresario canadiense Leo Blakstad.

María Blakstad estuvo muy arropada por su madre y su hermana. Hoss Intropia

Pese a ser la heredera de un apellido muy famoso, la joven destaca por su discreción y es que, al contrario que su madre y su hermana, ha optado por un segundo plano al mantener sus redes sociales cerradas. Pero eso no significa que sea completamente anónima, pues Olivia no duda en compartir algunas imágenes en su perfil de Instagram en las que aparecen juntas y derrochando complicidad.

Fue su madre la que, muy orgullosa, explicó los planes que tiene para el futuro: "María por el momento no se quiere dedicar a nada, es la que viene dando... No hay quien la frene. El año que viene empieza a estudiar Cinematografía en la Universidad, que ya veremos por donde sale, pero yo creo que va más por vuestro lado de la cámara que de este, porque a ella le gusta mucho escribir. Le gusta también la dirección artística", contó Ángela, que no descartó que en futuro su hija la dirija en alguna película. Algo que, confiesa, "disfrutaría infinito. Sería genial".

