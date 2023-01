Georgina Rodríguez viste "más sobria y con decoro" pero es fiel a su esencia: su estilo en Arabia Saudí

Georgina Rodríguez (28 años) está acostumbrada a los cambios. La carrera de su pareja, Cristiano Ronaldo (37), así lo exige. Tras vivir juntos en Madrid, donde se conocieron, la modelo ha seguido al futbolista en cada uno de sus retos profesionales. Después de Turín y Manchester ha llegado el turno de Arabia Saudí, un país con restricciones estrictas que ha obligado a la de Jaca a modificar otras cuestiones a las que no estaba acostumbra. A diferencia de sus anteriores mudanzas, esta vez ha tenido que transformar su forma de vestir.

Con el fichaje del astro portugués por el Al-Nassr, Georgina Rodríguez se ha adaptado a las rigurosas costumbres de una nación de oriente. Arabia Saudí es un país musulmán, con normas muy estrictas, sobre todo para las mujeres.

Según explican desde la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, las costumbres y usos sociales de la sociedad saudí imponen una serie de normas que deben ser respetadas. Las reglas sociales también aplican para las mujeres extranjeras como Georgina. Aunque no está obligada a llevar en público la abaya -la túnica talar de color oscuro-, es conveniente "que vista con modestia y decoro", como viene haciendo desde que llegó a Arabia Saudí el pasado 3 de enero.

[Georgina Rodríguez deberá vestir "con modestia y decoro" en Arabia Saudí: las restricciones por ser mujer]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

El periodista y experto en moda Tomás Morales explica a EL ESPAÑOL que ahora, Georgina muestra "un estilismo sobrio y acorde a lo que se puede esperar de la mujer de un futbolista en un país árabe". El experto reconoce que le gusta mucho y continúa: "Creo que no sólo es discreto en sus formas, sino también en sus colores. Pero fuera de ser muy básico, resulta muy favorecedor".

En los nuevos estilismos de Georgina "hay poco escote, mucho cuello vuelto e incluso cuello caja en un vestido de fiesta". Sobre el look que llevó en la alfombra roja de una reciente entrega de premios en Arabia Saudí -un vestido de terciopelo en color azul-, Morales comenta: "Aunque es un palabra de honor, es un palabra de honor subido, sin mucho escote. Está menos exuberante de lo que se le suele ver en otros eventos en otros países".

Pese a las modificaciones, adaptándose a las normas de un país musulmán, la influencer mantiene su esencia. "Es Georgina pura y dura", confirma Tomás Morales. "Está destacando muchísimo su figura, con todas las prendas hiper ajustadas. Más que reinventarse, lo que ha hecho ha sido adaptar su estilo al entorno. Pero no va para nada disfrazada", explica el experto, quien vuelve a detenerse en el look que llevó en la última alfombra roja. "El vestido con el velo es algo que es tendencia, no es algo que coja de la cultura árabe. Podría cogerlo y llevar en cualquier alfombra roja de otro país del mundo", dice.

Ahora, en Arabia Saudí, Georgina Rodríguez viste con cuello vuelto. Instagram

El estilo de Georgina se ve reflejado, sobre todo, en las características y elementos que componen sus looks. "La ropa ceñida para marcar curvas, los bolsos de lujo a los que es adicta y de los que no se desprende. También las joyas, a ella le encantan muy caras. Mantiene también su estética muy juvenil, actual y moderna", finaliza Tomás Morales, cuya opinión encaja con la de Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación.

Reyes define los nuevos atuendos de Georgina como "una propuesta glam al más puro estilo hollywoodiense, pero con cierto decoro. La incorporación de los guantes largos y, sobre todo, el velo en hombros y cabeza son el foco de distinción a otras propuestas".

Jesús Reyes también se detiene en el atuendo que lució la influencer en una entrega de premios en Arabia Saudí, en la que se cubrió el pelo "con una especie de velo de seda en el mismo tono que el vestido, azul noche, ajustado al escote, palabra de honor". El experto en moda sostiene que es "una propuesta distinta y un claro guiño simbólico de respeto a la cultura musulmana del país", pero recuerda que no es un elemento novedoso en la vestimenta de la modelo.

"No es la primera vez que Georgina hace alarde de su respeto por la cultura o religión de un país, pues ya la vimos también en Fátima cubriéndose cabeza y hombros con otro pañuelo, en aquella ocasión firmado por la casa Chanel", rememora Jesús Reyes, quien también confirma que la de Jaca sigue siendo fiel a su estilismo, gracias a "escotes generosos, grandes joyas (piezas de auténtico valor) y abertura en faldas y vestidos laterales para lucir piernas subida a altísimos tacones".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

El periodista vuelve a poner el foco en el vestido azul de terciopelo, confeccionado a medida por el modisto árabe Ali Karoui, para recordar que a Georgina Rodríguez "le gusta lucir vestidos únicos, creados especialmente para la ocasión". Sobre este modelo en concreto, Jesús Reyes comenta: "Ha querido hacer un guiño a la moda de Emiratos Árabes apostando por este talentoso diseñador afincado en Dubái. Redondea sus looks junto a grandes piezas de joyas en oro blanco macizo y repletas de diamantes en collares, pendientes y pulsera. Algo que siempre caracteriza a sus estilismos como también lo es subirse a unos altos stilettos de más de 12 centímetros de altura".

Sigue los temas que te interesan