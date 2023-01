La nueva vida de Cristiano y Georgina en Arabia Saudí: una residencia de lujo por 300.000 euros al mes

La nueva vida Cristiano Ronaldo (37 años) y Georgina Rodríguez (28) en Arabia Saudí está a la altura de sus lujosas costumbres, aunque también supone un gran cambio en cuanto a normas morales. Para comenzar su aventura, la familia se ha instalado temporalmente en una exclusiva residencia junto a sus hijos, aunque se espera que no sea la definitiva pues se trata de un hotel. La pareja busca mientras un hogar donde vivir durante el tiempo que permanezca en el país árabe.

El contrato firmado por el portugués con el equipo Al-Nasrr es de dos años y cobrará alrededor de 200 millones de euros según ha especificado la prensa especializada. "Es un contrato único porque soy un jugador único, es lo normal", ha dicho. Desde su llegada, el clan Aveiro-Rodríguez se aloja en uno de los edificios más altos de Arabia Saudí, el hotel Four Seasons ubicado en la Kingdom Tower de Riad.

Son una familia numerosa de siete miembros, a los que hay que sumar el equipo de seguridad del deportista, más el personal de servicio, por lo que necesitan mucho espacio. Lo han encontrado en el citado establecimiento que ha puesto a su disposición nada menos que dos plantas completas con 17 habitaciones solo para ellos. Así lo afirma el periódico británico Daily Mail.

La pareja ocupa la suite Kingdom, una de las más imponentes de la torre que tiene 99 plantas. Cuenta con 365 metros cuadrados, divididos en dos pisos, y capacidad para dos adultos y un niño tal y como especifican en la web. Dispone de una cama king size y una cuna, que probablemente ocupe la pequeña Bella Esmeralda, o una plegable en su defecto. Además, un espacioso salón, un despacho, una cocina y un enorme vestidor para que la modelo española pueda colgar las prendas de su armario de alta costura.

Cristiano y Georgina se pueden sentir como en casa y sus aposentos son perfectos para celebrar reuniones, pues el comedor tiene una mesa ovalada para diez comensales. Incorpora hasta tres televisiones de grandes dimensiones para disfrutar de los partidos o ver películas en familia. Todo decorado en colores pastel, en blanco y nude con algunos toques de azul, decoración floral incluida.

Como suele suceder con las suites de más alta categoría, no se puede reservar online y debe hacerse de manera privada. Tampoco viene el precio, aunque la suite Presidencial, de categoría ligeramente inferior a la de Cristiano pero muy parecida, ya cuesta 6.000 euros la noche, lo que haría un total de 72.000 euros mensuales. Además de sus estancias personales, el hotel cuenta con gimnasio, algo importante para el portugués que entrena a diario, spa y diversos restaurantes. Si prefieren comer de forma privada, hay un servicio exclusivo de chefs que preparan platos a la carta.

Los hijos de la pareja y el resto del personal a su servicio ocupan las otras 16 habitaciones, lo que supone otro gran desembolso. La estancia más 'asequible' del Four Seasons de Riad tiene una tarifa de 1.800 euros la noche. En total, se calcula que el coste mensual de esta exclusiva primera residencia de Cristiano rondaría los 300.000 euros al mes.

Una de las cosas curiosas a destacar es que las leyes de Arabia Saudí prohíben a las parejas que no están casadas vivir bajo el mismo techo, algo que parecen haber pasado por alto en el caso del jugador y Georgina. Sin embargo, habrá otras normas morales que sí tendrán que cumplir, como la de vestir con modestia y decoro. De momento, la modelo española ha lucido ropa oscura y jerséis de cuello vuelto en sus primeras apariciones. En la presentación de su pareja como nuevo miembro del Al-Nassr hizo un guiño a sus anfitriones con una tradicional abaya de terciopelo granate. Eso sí, la aderezó con unos imponentes pendientes de diamantes de 47.900 euros, además de un Hermès fucsia cuyo precio se acerca a los 80.000 euros.

La oferta escolar para los niños: internacional y privada

Además de buscar casa, el futbolista y la modelo también han de escolarizar a sus hijos en Riad, para lo que cuentan con varios colegios internacionales en la misma ciudad: exclusivos y caros. Uno de ellos es español, el SEK, y abrió su centro en Riad el año pasado. Acoge alumnos desde los tres a los seis años, por lo que, a excepción de Cristiano Jr, que ya tiene doce, el resto de sus hermanos podrían ir allí. Es privado y está ubicado en el centro de la capital.

Otra de las opciones, el British International School parece más adecuada pues sigue el plan de estudios nacional de Inglaterra y al venir la familia de Manchester esto sería de gran ayuda para que no notaran tanto el cambio. Otra ventaja es que podrían ir todos juntos, pues incluye cursos superiores, hasta los 13 años. Las tarifas rondan los 14.000 euros anuales por alumno, lo que supondría un coste de 56.000 euros en total por curso.

No es un problema para ellos, pues están más que acostumbrados a hacer grandes desembolsos en la educación de los niños. De hecho, el centro de élite al que acudían en Reino Unido, llamado The Ryleys School, tenía precios similares. Hay otros dos colegios británicos en la capital saudí, que también podrían estar entre los elegidos, el British School of Jeddah y el International Schools Group.

