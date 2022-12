Georgina Rodríguez regala a Cristiano Ronaldo un coche de lujo valorado en más de 300.000 euros

Georgina Rodríguez (28 años) ha pasado del luto y la contención a la exhibición y ostentación en cuestión de días. Si hace apenas una semana la influencer protagonizaba la portada de una conocida revista de moda en la que aparecía compungida y de negro riguroso, este 26 de diciembre el mensaje que ha querido lanzar al mundo es otro completamente diferente.

En su casa estos días reina la alegría y sobre todo el derroche. El último post de Instagram que ha publicado ha sido para exhibir algunos de los regalos que Papá Noel ha dejado en su casa. El más impresionante y lujoso de todos ha sido un coche de alta gama que ella ha regalado a su pareja, Cristiano Ronaldo (37).

Después de vivir uno de los años más duros de sus vidas tras la muerte de uno de sus mellizos la pasada primavera, la pareja ha decidido tirar la casa por la venta y disfrutar de unas navidades a lo grande.

En el vídeo que la influencer ha grabado para sus seguidores, se ve al futbolista salir al porche de su casa con su hija Alana Martina disfrazada de princesa en brazos y el resto de su prole haciendo el paseíllo a pie. A las puertas de la mansión en la que viven aguarda un Royce Dawn 2022 en plata con un lazo gigante en rojo a modo de envoltorio de regalo. Una sorpresa, que a juzgar por la cara del deportista, no esperaba.

Se trata de un coupé descapotable de superlujo de la marca británica Rolls-Royce que cuesta más de 330.00 euros. No es para menos ya que en la web de la empresa británica automovilistíca definen a este modelo como "una obra maestra de la artesanía".

Otros de los protagonistas del vídeo ha sido Cristiano Jr. (12) a quien Santa ha traído un asiento con volante para jugar a la Play Station. Un producto para aquellos afortunados que tienen espacio en su casa y que pueden desembolsar una media de entre 500 y 600 euros en su compra. También varias bicicletas para los hijos más pequeños y un montón de paquetes en los que se pueden leer algunas marcas como Louis Vuitton y Loewe.

Las redes sociales no han tardado en criticar a la pareja a la que han pedido un poco de humildad en estos tiempos de guerra. "Demasiado materialismo. No es bueno para los niños. Una revisión de valores no vendría mal", escribe uno de sus segudiores. "Cuánta prepotencia. No puedo con ello. Sean más humildes que hay mucha gente que no tiene para comer", recrimina otro.

