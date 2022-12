Todo lo que rodea a Cristiano Ronaldo (37 años) y Georgina Rodríguez (28) está cargado de exuberancia, pues no destacan por ser precisamente discretos. No solo en su día a día, también cuando tienen que hacer un regalo ya que no dudan en 'tirar la casa por la ventana', como dice el refrán, cuando se toca agasajar a alguien.

Pasa especialmente cuando se regalan entre ellos, pues es ahí cuando derrochan y hacen regalos tan caros como extravagantes. Así ha pasado esta Navidad, en la que la española ha querido sorprender a su pareja con un 'detalle' al alcance de muy pocos: un vehículo Rolls-Royce.

En el vídeo compartido por la influencer en sus redes sociales, se puede ver al portugués descubriendo la sorpresa que, a juzgar por su cara, no se esperaba para nada. Aunque tienen literalmente de todo, siempre consiguen sorprender al otro, ya sea en las fiestas navideñas, durante un cumpleaños o en día señalados. Recordamos los regalos más exclusivos que han hecho.

