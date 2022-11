Zayra, hija de Arantxa de Benito y Guti, embarazada a los 22 años

Arantxa de Benito (53 años) y José María Gutiérrez (46), Guti, se convertirán en abuelos primerizos en tan sólo unos meses. Tal y como ha anunciado este jueves, 10 de noviembre de 2022, su hija mayor, Zayra (22), la familia crece. La joven está embarazada y será en 2023 cuando ella y su pareja, Miki Mejías, den la bienvenida a su primer hijo, cuyo sexo y fecha de nacimiento se desconocen por el momento.

"Hola, chicos. Queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos. Estamos esperando nuestro primer bebé. Estamos muy ilusionados, muy contentos y, sobre todo, con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora", ha publicado la influencer en sus redes sociales, acompañando la feliz noticia de una imagen en la que, presumiendo de su incipiente barriguita, posa feliz y enamorada con su novio, y otra en la que podemos ver la primera ecografía de su hijo.

"No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita. Gracias, mi amor, por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida. Estoy segura de que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo", ha añadido a continuación, declarando una vez más su amor por el joven, con el que lleva un año y 8 meses de discreta relación y con el que se prepara, a sus 22 años, para vivir la mayor aventura de su vida.

Un embarazo tan sorprendente como inesperado sobre el que Zayra ha evitado dar más detalles. La pareja también ha compartido una ecografía, lo que ha permitido conocer que Zayra está embarazada de 17 semanas. Si todo va bien, la primogénita de Guti dará a luz la próxima primavera de 2023.

La pareja comienza esta nueva etapa con gran ilusión, después de su paso por Inglaterra en 2021. Miki trabajaba allí y Zayra se fue con él para seguir reforzando su nivel de inglés. "Su madre está encantada con Miki, sabe lo importante que es para Zay", pudo conocer EL ESPAÑOL hace un tiempo.

Discreta relación

El joven que ha ilusionado a Zayra se llama Miki Mejías, nació en 1995, y se conocieron hace cuatro años, cuando él estaba en relaciones con una amiga de Zayra. Lo suyo empezó con pura y sincera amistad, hasta que desembocó en el amor que protagonizan hoy.

"Y apareciste tú. Gracias por hacerme la persona más feliz de este planeta. Tus ataques de risas, tus ataques de besos, tus ataques de amor... Todo eso me encanta y por eso no puedo estar más orgullosa de la persona que tengo a mi lado. Eres único por fuera, pero sobre todo por dentro...", publicó hace un tiempo Zay, como la llaman cariñosamente en su entorno.

La joven reflexionaba de este modo en su Instagram tras ennoviarse con Mejías, quien la define en la intimidad como "bichito": "Yo creía que me había enamorado antes, pero estaba muy confundida. He aprendido a saber lo que es amar cuando estoy a tu lado, esos nervios antes de verte, cuando te quedas dormido a mi lado y me haces cosquillas... Lo eres todo, mi vida, y lo más importante, no te cambiaría por nada de este jodido mundo. Tú y yo siempre". Ambos viven su historia de amor con total intensidad y normalidad.

Miki es madrileño y un apasionado de los viajes. Se desliza que ha vivido una etapa importante de su vida en Londres y en su muro se pueden ver fotografías de exóticos viajes, como el que realizó a Tailandia.

