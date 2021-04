Zayra Gutiérrez se muda a Londres con su novio al mes de conocerse: sus planes y la reacción de su madre

Zayra Gutiérrez de Benito (20 años), la hija de Guti (44) y Arantxa de Benito (50), acaba de iniciar una nueva vida, lejos de España y junto a su flamante pareja sentimental, Miki Mejías. Una decisión totalmente inesperada si se tiene en cuenta que tan solo hace un mes que conoció a la persona que le ha devuelto la ilusión. JALEOS pudo conocer hace unos días que lo suyo fue un flechazo, aunque complicado, pues Mejías estaba en ese momento en relaciones sentimentales con una amiga de Zay, como la llaman cariñosamente en su entorno. Aquello empezó como amistad y terminó en amor.

Según contaba a este medio una buena amiga de la hija de Guti, la misma con la que se contacta ahora, Miki le ha hecho muy bien a Zayra, "la frena" y la calma. Se compenetran, pues, a la perfección. Gracias a este joven, nacido en 1995 y al que llama en la intimidad "bichito", Zayra ha encontrado el sosiego y la serenidad que necesitaba su vida tras unos meses convulsos y controvertidos, en los que se vio envuelta en escándalos y fiestas ilegales por la pandemia. Ahora, todo es distinto. Tanto, que la pareja se instaló en Londres hace unos días. Este periódico se ha informado de este importante paso y conoce las razones del mismo.

Miki Mejías lleva años viviendo y trabajando en Londres, en un pub. Cuenta quien lo conoce que él "tiene su vida allí y su trabajo fijo". Lleva instalado en la capital de Inglaterra cerca de dos años y solo visita España de vacaciones: "Estos días que ha estado aquí ha sido para ver a la familia. También, quién se lo iba a decir, ha encontrado el amor". Miki habló de su situación con Zayra y ella lo ha estado sopesando un tiempo con su madre: siempre quiso irse fuera, viajar, perfeccionar el inglés y vivir experiencias. Lo valoró mucho: "Al principio su madre no lo vio muy allá por el poco tiempo que llevaban, pero está encantada con Miki, sabe lo importante que es para Zay".

La joven aceptó la propuesta de su pareja, hizo las maletas y partieron. Allí, la hija de Arantxa buscará trabajo y su intención es conseguir el certificado Advanced de inglés. Miki le buscará trabajo: "A ella le da igual trabajar de lo que sea, lo que quiere es mantenerse allí y costearse sus cosas". Este medio pregunta si sus padres no la mantendrán, y la respuesta es clara: "Hombre, eso está claro. Cuenta con el apoyo económico de sus dos padres". Eso sí, esta buena amiga hace un inciso: "Zay estará allí solo un tiempo, irá y vendrá. Ella tiene aquí sus amigas y es muy de sus fiestas".

Por la vida de Zayra han pasado varios chicos, ninguno de ellos se ha quedado. El último, incluso, apareció en televisión en plena polvareda mediática por sus fiestas ilegales. Habló mal de ella. Otro, fue a contar intimidades. Hasta que llegó Miki Mejías. Zayra lo presentó así en sociedad a través de sus redes sociales: "Y apareciste tú. Gracias por hacerme la persona más feliz de este planeta. Tus ataques de risas, tus ataques de besos, tus ataques de amor... Todo eso me encanta y por eso no puedo estar más orgullosa de la persona que tengo a mi lado. Eres único por fuera, pero sobre todo por dentro...".

Y remataba: "Yo creía que me había enamorado antes, pero estaba muy confundida. He aprendido a saber lo que es amar cuando estoy a tu lado, esos nervios antes de verte, cuando te quedas dormido a mi lado y me haces cosquillas... Lo eres todo, mi vida, y lo más importante, no te cambiaría por nada de este jodido mundo. Tú y yo siempre". Por su parte, Miki también se ha mostrado arrobado y entregado en sus redes para con Zayra: "Ojalá seguir viéndote sonreír como lo haces cada día. No puedo estar más feliz de tenerte a mi lado, después de cuatro años perdiendo el tiempo por fin te tengo conmigo para siempre". Zayra es otra, así se confiaba hace unos días a este medio: "Parece otra persona desde que sale con Miki. Ha cambiado bastante. Zayra ha pasado una época mala, en la que no se juntó con los chicos que debía".

Tal y como se puede comprobar en el Instagram de él -el cual ha experimentado una subida de seguidores, entre los que se encuentran varios periodistas y personas del mundo de la televisión-, Miki es madrileño y un apasionado de los viajes. Se desliza que ha vivido una etapa importante de su vida en Londres y en su muro se pueden ver fotografías de exóticos viajes, como el que realizó a Tailandia. Viendo estas imágenes y dedicatorias, parece que Zayra ha desterrado sus últimos meses y toda la polémica. Cabe recordar que, más allá de sus fiestas ilegales, se llegó a cuestionar en televisión su mala y conflictiva relación con sus padres. Entonces, este periódico pudo conocer conocer, a través de una buena amiga de la familia, que fueron meses especialmente difíciles y complicados. "Están superadas las dos", se deslizó. Arancha estuvo muy preocupada, "lo último que quería es que todo esto saliera en los medios".

Es cierto que la relación entre madre e hija pasó por diferentes estadios, pero se hizo constar que en la actualidad "está todo bien". De Benito ha luchado mucho por su hija en los últimos años, sobre todo desde que entró en la adolescencia. "A veces no ha sido fácil", se explicó. Arancha "ha hecho lo indecible" por reconducir a Zayra. Incluso, con internados de por medio. Cuestiones que, como bien se detalla, De Benito siempre ha procurado solucionar de puertas para adentro, y así va a intentar que se sigan produciéndose las cosas.

