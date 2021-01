Zayra, la hija de Arancha de Benito y Guti, reincide: su noche de fiesta por Madrid y sin mascarilla

A mediados del pasado mes de diciembre, días previos a la Nochebuena, la hija de Guti (44 años) y Arancha de Benito (50), Zayra Gutiérrez (20), se colocó en primera línea mediática por haber organizado una multitudinaria fiesta en la que se incumplieron todas las restricciones sanitarias por el coronavirus. La joven reunió a muchas más personas de lo permitido en una localización secreta en la que bailaron, bebieron y se divirtieron sin respetar las distancias de seguridad y sin utilizar mascarilla.

Tras esta 'pillada', la joven salió al paso y pidió perdón públicamente: "Tengo que pedir perdón, de verdad. Yo solo tengo que pedir perdón, no voy a hablar más, es una irresponsabilidad, las cosas como son, es verdad que había más de seis, ya lo he dicho públicamente". Esas fueron sus palabras y ahí se quedó el desaguisado. No obstante, recién estrenado el 2021 Zayra lo ha vuelto a hacer. Ha salido de fiesta por las calles de Madrid, con un grupo nutrido de amigos, sin mantener la distancia de seguridad y sin mascarilla.

Zayra durante su última salida nocturna. Europa Press

Tal y como recoge la imagen de Europa Press, se puede ver a la joven, en la pasada noche de Reyes, disfrutando de una salida nocturna sin ningún tipo de medida sanitaria. Estas fotografías dan cuenta cabal de cómo la hija de Guti vuelve a salir de fiesta a pesar de las restricciones que hay en toda España, y lo más llamativo de todo, sin mascarilla. Rodeada de amigos, Zayra Gutiérrez se ha dejado ver de nuevo en el centro de la capital madrileña sin querer cumplir las restricciones. Sea como fuere, Zayra continúa envuelta en polémica. Reincide en su comportamiento. Ya el pasado mes de diciembre, varios vídeos publicados en redes por los propios asistentes a la fiesta ilegal delataban a la hija de Guti. En una de esas stories, compartida sobre las cinco de la mañana, se podía leer el lema "nos encantan las plandemias", utilizando un término negacionista para referirse a la crisis sanitaria por la Covid-19. Tras destaparse el material gráfico, se especuló con la asistencia de personajes conocidos a la fiesta, incluso se llegó a decir que el evento se celebró en casa de Arancha de Benito, algo que ninguna de las partes ha desmentido en este tiempo.

En sus disculpas públicas, la joven negó haber utilizado el hashtag "nos gustan las plandemias" y aseguró que la fiesta se limitó a su círculo y "un par de amigos más y ya". Sin embargo, sí reconoció que la situación se le fue "de las manos". "Incumplí una norma, pido perdón, mi familia está afectada porque nos incumbe a todos", se disculpaba una vez más Zaira, que se hizo la prueba del coronavirus: "No me encuentro mal ni nada pero por si acaso me lo he hecho".

La polémica fiesta de cumpleaños de Zayra Gutiérrez

En ese momento, en su 'mea culpa', Zayra añadió: "La gente comete errores, somos personas, he cometido un error, pido perdón públicamente, lo he pedido ya bastantes veces, pero si lo tengo que volver a pedir lo pido, no quiero entrar en más polémica porque esto se hará un bulo y es lo que menos quiero". Sobre la actitud que adoptaron sus padres ante el escándalo, la influencer resta importancia: "Nada, siempre me van a apoyar, son mis padres para lo bueno y para lo malo".

Para terminar, aclaraba que tan solo había sido una fiesta, y no varias, como se había especulado: "No, ha habido solo una fiesta que es la de mi cumpleaños, es verdad que hubo más de seis con mis amigos cercanos, se me fue un poco de las manos, lo siento, tengo 20 años, todo el mundo comete errores y es lo único que puedo decir, de verdad". No obstante, ahora, a tenor de sus últimas imágenes en la noche madrileña el pasado día de Reyes, parece que aquella fiesta de cumpleaños no fue la única, ni la última.

Su lado más personal

Zayra es toda una influencer en las redes sociales y ya acumula cerca de 23.500 seguidores. En sus redes sociales son habituales las fotografías junto a su madre, a quien está muy unida. Desde que sus padres se divorciaron en 2009, tras diez años de casados, ambas se volvieron inseparables. De hecho, Zayra ha heredado la fluidez ante la cámara de su madre, y así lo demuestra en sus vídeos donde habla desde los problemas cotidianos de una estudiante hasta la dieta alimenticia que sigue.

En su perfil social enseña sus looks, porque le encanta la moda pero de un modo discreto y urbano sin llegar a querer dársela de influencer. Los chándales y los pantalones y botas militares son su perdición. Tampoco oculta sus momentos de diversión con su grupo de amigos, así como las dedicatorias llenas de admiración hacia su madre.

Entre su grupo de amistades se encuentran hijas de rostros muy conocidos del mundo de la televisión. Entre ellos, Anita Matamoros (19) -hija de Makoke (51) y Kiko (64)-, Alejandra Rubio (20) -hija de Terelu (55)- o Amina Martínez de Irujo -hija de Cayetano (57) y Genoveva Casanova (44)-. Pero, sin duda, es el nombre de una de sus mejores amigas el que trascendió de forma nacional: Diana Quer. Zayra se conmociona todavía al oír hablar de la tragedia de su amiga, y es que fueron muchas noches de fiesta juntas por Madrid y tardes amenas compartiendo confidencias. Cada año la recuerda y la homenajea con un sentido mensaje en su Instagram.

[Más información: La polémica fiesta de Zayra, hija de Guti y Arancha de Benito: "Nos encantan las plandemias"]