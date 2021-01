El gran susto de la 'influencer' Grace Villarreal: "Me dijeron que mi hijo Luca había muerto"

La influencer Grace Villarreal (30 años) ha reaparecido en Instagram tras varios días ausente y ha querido explicar a sus seguidores el motivo de su silencio, desvelando que ha vivido una angustiosa experiencia con su tercer hijo, Luca, de año y medio.

"Os voy a hablar de algo que pasó hace dos semanas", comienza exponiendo en un vídeo subido a su canal de Instagram. "Yo estaba en una reunión de trabajo y recibo una llamada en la que se me comunica que mi niño había muerto", ha desvelado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grace Villarreal (@gracyvillarreal)

Una noticia impactante a la que la influencer de origen colombiano no supo reaccionar: "Entré en estado de shock, me volví loca y empecé a correr y a gritar", afirma. Sin embargo, la realidad del estado de su retoño era otra. Según ha proseguido relatando, su hijo Luca "tenía fiebre y subió tan rápido que le provocó una convulsión febril".

Este episodio provocado por la alta temperatura corporal del pequeño provocó el error en el diagnóstico por parte de la persona que estaba cuidándole: "No sabía lo que le estaba pasando y lo único que podía decirme era que Luca había muerto, me decía que no respiraba, que no abría los ojos...", cuenta la joven.

Una vez superado el susto, Grace Villarreal ha querido abrirse ante sus seguidores para denunciar que la fiebre en los niños es algo a lo que hay que dar importancia: "Esta situación ha pasado con anterioridad en mi familia, a Violetta -su hija mayor- hace muchos años le pasó, fue una de las experiencias más duras", ha confesado.

Grace Villarreal junto a su marido, Jacob Henson, y sus tres hijos. RRSS

"Una fiebre tiene mucha importancia porque es un mecanismo de defensa y hay algo más que está pasando en el cuerpo", prosigue la influencer, que tiene tres hijos junto al cantautor Jacob Henson. Según ha contado, su hija mayor "tuvo muchísimas infecciones y fiebres a lo largo de los años. Al final había una razón detrás de todo esto, pero durante siete años nunca se le dio importancia a las fiebres que tenía".

La española de adopción asegura que el episodio vivido ahora con su hijo Luca le ha "removido por dentro" y le ha hecho sacar "la rabia y la tristeza" que había contenido durante todos estos años en los que los médicos no dieron importancia al estado de su primogénita. "Este tiempo he tenido que estar ausente en redes porque no podía sacar energía ni positividad, he necesitado tiempo para recuperarme y calmarme", concluye.

La publicación ha tenido todo tipo de reacciones por parte de los seguidores de la influencer, desde los que apoyan su testimonio asegurando que los pediatras no dan importancia suficiente a las convulsiones febriles en niños, hasta voces críticas que la acusan de crear confusión hablando de asuntos médicos que no conoce.

[Más información: Estas son las 10 mamás 'influencers' más seguidas de Instagram]