El romántico mensaje de Alberto Garzón a su mujer, Anna Ruiz, en su quinto aniversario de boda

Este viernes, 26 de agosto, es un día muy especial y de grandes recuerdos en el hogar del ministro de Consumo, Alberto Garzón (36 años). El motivo lo ha dejado claro el coordinador federal de Izquierda Unida en sus redes sociales, donde ha mostrado su faceta más personal. El político ha compartido una publicación muy romántica dirigida a su mujer, Anna Ruiz (32), pues celebran su quinto aniversario de boda.

"Hoy se cumplen cinco años de aquel maravilloso día en el que celebramos la vida compartida", ha comenzado escribiendo el malagueño, que ha posteado una fotografía de su enlace, en la que aparece junto a Anna, ambos vestidos con sus trajes nupciales y mirándose a los ojos.

"Con todo, parece que fue ayer cuando nos dirigíamos a mi pueblo natal, Cenicero -en La Rioja-, para festejar nuestro compromiso. Además, tuvimos la suerte de contar en aquellos momentos con muchísimas personas queridas, lo que hizo de aquel día algo aún más especial", prosigue el diputado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alberto Garzón (@agarzoniu)

Un lustro después, un tiempo que él describe como un "pequeño lapso de tiempo", en el que han asentado aún más su relación y se han convertido en padre de dos niñas, Olivia (3) y Chloe (2), Garzón ha llegado a una conclusión: "Puedo decir que me siento enormemente afortunado de poder compartir vida (familia, experiencias, reflexiones, intimidad, filosofía…) con Anna. Además, apenas uno se para a pensar en nuestras peques, ahora correteando y riendo allí donde vamos, me alegro de que nuestro proyecto de vida se siga construyendo tan firme y felizmente. Gracias por todo, y gracias por existir".

[Alberto Garzón y Anna Ruiz, padres de su segunda hija]

Alberto Garzón y Anna Ruiz el día de su boda. Gtres

Sus bonitas palabras no han tardado en tener la respuesta de su mujer que, al contrario que él, se ha mostrado más escueta. ¿El motivo? No se acordaba de su aniversario. Así lo ha confesado en una divertida story en la que se puede ver al actor Benedict Cumberbatch (46) con cara de sorpresa: "Confieso. Era yo hace un rato cuando he visto la felicitación del cari y he caído en el día que es".

Pero la doctora no ha tardado en pensar una sorpresa, un baile inspirado en uno de los episodios de la serie Friends. "Mi idea para recibir al cari cuando llegue de trabajar para poder tener algún detallito en este día. Cuquis, el valor está en el detalle, pensadlo", ha expresado de forma divertida.

