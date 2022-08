El estado de salud de Xisca Perelló, esposa de Rafa Nadal: las dos pruebas que indican que todo va bien

La noticia saltaba el pasado miércoles, 24 de agosto, y por la escasa información que había fue inevitable que provocase cierta preocupación: Xisca Perelló (34 años), la esposa de Rafa Nadal (36), ingresada en una clínica privada de Palma de Mallorca en su semana 31 de embarazo.

La mujer del mejor tenista de la historia de España fue hospitalizada dos días antes, el lunes 22, y se encontraba en observación por si pudiera haber complicaciones derivadas de su estado. Sus doctores no descartaban la posibilidad de que tuviera que pasar por quirófano en los próximos días. Junto a ella, en todo momento, sus padres, su cuñada, Maribel Nadal (33) y una de sus mejores amigas.

La familia de Rafael Nadal y Xisca Perelló es extremadamente celosa de su vida privada y acceder a cualquier información de su ámbito personal es, prácticamente, una misión imposible para los periodistas. Si bien es cierto, de alguna manera, los medios han podido confirmar que el ingreso de Xisca no sería, en ningún caso, por nada grave.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Además de la información, existen otras dos pruebas claras que indicarían que todo está bajo control en lo relativo a la salud de Xisca y de su pequeño, un niño que está previsto que nazca a finales del mes de octubre. La primera de las evidencias es que Nadal está en Estados Unidos donde este jueves disputó un partido benéfico, El tenis juega por la paz, en el estadio Louis Armstrong de Nueva York y en favor de las víctimas de la guerra de Ucrania.

Además, se está preparando a fondo para competir en el US Open que podría volver a colocarlo como número uno del mundo. El manacorí apareció sobre la pista esbozando una sonrisa y jugó con suma tranquilidad, por lo que se puede interpretar que, efectivamente, el estado de salud de su esposa y de su bebé es óptimo. De lo contrario, Nadal no habría dudado en volver a su hogar junto a Xisca.

Maribel Nadal asistió este pasado jueves al concierto de Leiva en Palma. Redes sociales

Por su parte, Maribel Nadal (33), cuñada de Xisca desde hace más de 15 años y también amiga suya, ha enviado un mensaje implícito de sosiego en sus redes sociales. Este jueves por la noche, la única hermana del tenista, que trabaja como directora comercial y de marketing de la Rafa Nadal Academy, disfrutaba del concierto de Leiva (42) en Palma dentro del contexto del Mallorca Live Summer 2022.

En un story de Instagram, la hermana pequeña de Rafa ha posteado 15 segundos de la canción Lady Madrid interpretada por su autor en su show en el que también hubo espacio para interpretar temas de la exitosa banda a la que un día perteneció, Pereza.

Rafa y Xisca, padres primerizos

Fue el pasado mes de junio cuando se conoció la feliz noticia de que Rafael Nadal y su esposa, su pareja desde la adolescencia, estaban esperando su primer hijo, dos años y medio después de darse el 'sí, quiero'.

La tripita de Xisca ya era inocultable y unas fotografías en su yate confirmaron la buena nueva. Días más tarde, en rueda de prensa, Nadal, siempre reacio a hablar de su vida privada, expresó lo ilusionado que estaba ante el reto de la paternidad.

Rafa Nadal y Xisca Perelló, el día de su boda. Redes sociales

"La forma en la que cambia la vida no lo sé porque no tengo experiencia pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional", afirmaba el tenista, quien desde entonces jamás ha vuelto a manifestarse en relación a su futuro bebé.

