El dolor de Ivo y Telmo, los hijos de Nacho Palau: la dura conversación con su padre y la fragilidad de su abuela

El nombre de Nacho Palau (50 años) era absolutamente desconocido para el gran público hasta octubre del año 2018. En aquel momento, el escultor valenciano y el artista Miguel Bosé (66) decidían romper su relación sentimental, que salía a la luz después de casi tres décadas en la sombra, por un comunicado de los abogados de Palau al no llegarse a un acuerdo en lo relativo a sus cuatro hijos.

"Tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con Luis Miguel González Bosé -Miguel Bosé- durante más de 26 años, y comoquiera que han fracasado las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando, Ignacio Palau Medina ha encargado a este despacho profesional la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores", rubricaba el bufete levantino Ortolá-Dinnbier.

Desde entonces, y hace ya casi cuatro años, Nacho Palau se ha mantenido siempre en un segundo plano, luchando, en silencio, por los derechos de sus vástagos, para que los cuatro crezcan juntos como hermanos. Cabe recordar que Miguel Bosé, padre legal de dos de ellos, Diego (11) y Tadeo (11), se llevó a estos a vivir a México. Los de Nacho, en cambio, Ivo (10) y Telmo (10), están con él en Valencia, llevando una vida bastante más austera y acompañando a su padre y su abuela en el momento más duro de su existencia.

El dolor de los pequeños Ivo y Telmo se agudiza al observar la delicada situación que se vive en casa a causa de la enfermedad. Su abuela, Lola Medina, fue diagnosticada hace unos meses de un cáncer de pulmón y de otro que le podía llegar al cerebro.

"Me detectaron un cáncer de pulmón que me extirparon. Luego vieron un punto de otro cáncer que podía llegar al cerebro y antes de que eso ocurriera, lo cogieron a tiempo y me radiaron y ahora me han dicho que estoy limpia", declaró la madre de Palau en una entrevista concedida a Diez Minutos desde Chelva, el municipio de la Comunidad Valenciana donde vive el escultor tras separarse del creador de Don Diablo. Tan sólo dos meses después de que Medina hiciera su gran confesión, la enfermedad ha vuelto a golpear a la familia. En esta ocasión, a su hijo, su gran debilidad, Nacho.

Según desvela la revista Semana, fue el propio Palau quien sentó a sus dos pequeños para hablar de este inesperado bache de salud una vez que conoció el diagnóstico. "No es fácil, pero él quería que ellos escucharan lo que le pasaba de su propia voz", expresan fuentes cercanas a la familia al citado medio.

El anuncio de Nacho

La expareja de Bosé acaba de hacer un concurso extraordinario como participante de Supervivientes 2022, tanto es así que incluso el cantante lo ha llegado a felicitar por su soberbio trabajo en los Cayos Cochinos de Honduras. En la gala final del reality, Palau debía enfrentarse a una prueba de apnea -aguantar la respiración bajo el agua- y no lo logró, por lo que se alertó bastante y, días después, acudió al hospital a realizarse un reconocimiento médico. Las pruebas fueron claras: sufría, como su madre, cáncer de pulmón.

Así lo ha anunciado él mismo a través de sus redes sociales: "Hola a todos, queridos: Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando por un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato", comenzaba el duro post.

Y proseguía: "Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad. No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación".

Palau invita a todos sus seguidores a que gocen de las bondades que entrega la vida y recordar que la salud es lo más importante: "Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa. Recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices".

Lola Medina y Nacho Palau. Redes sociales

EL ESPAÑOL ha intentado ponerse en contacto con personas cercanas a Lola Medina y Nacho Palau, pero, por el momento, todos prefieren no conceder ningún tipo de declaraciones. Lucía Dominguín (65), hermana pequeña de Miguel Bosé y quien fuera cuñada de Nacho durante casi tres décadas, ya no dispone de su teléfono móvil, pues está a punto de enrolarse en Pesadilla en el paraíso, el nuevo reality de Telecinco, donde, como es habitual en este tipo de formatos, les prohíben tener contacto con el exterior.

