Nacho Palau desvela que padece cáncer de pulmón: "Voy a comenzar el tratamiento de inmediato"

Este jueves 25 de agosto de 2022, Nacho Palau (52) ha hecho público que padece cáncer de pulmón. Lo ha comunicado en sus redes sociales con el siguiente texto: "Hola a todos, queridos: Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando por un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato".

La expareja de Miguel Bosé (66) ha explicado por qué ha estado algo desaparecido durante los últimos días y comenta que, pese a la gravedad del diagnóstico, está positivo. "Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad. No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación", asegura.

A partir de ahora tiene muy claro cuál va a ser su mantra: "Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa. Recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices".

[El emotivo reencuentro de Nacho Palau con su madre, quien se recupera de un cáncer, tras meses sin verse]