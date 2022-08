José Manuel Gómez Villar, el médico estético de los famosos, se convierte en padre por segunda vez

"Te soñé y te hiciste realidad", con estas palabras ha dado la bienvenida a su segunda hija José Manuel Gómez Villar, el doctor en medicina estética favorito de los famosos españoles. Una feliz noticia que ha querido compartir con sus amigos y seguidores a través de sus redes sociales, donde ya ha mostrado la primera instantánea de la pequeña. Una fotografía en la que el especialista aparece junto a su mujer, Carlota, apenas unos minutos después de la llegada al mundo del bebé.

Según cuenta la pareja en sus perfiles, la pequeña nació el pasado martes 23 de agosto en Madrid y le han puesto el nombre de Marieta. "Gracias mamá por enviarme el segundo regalo más bonito de mi vida", ha escrito por su parte Carlota, que narra cómo fue el parto. "Has aparecido como un milagro. A las 23:30 de la noche llevaba tres centímetros y, como por arte de magia, a las 00:06, ¡zas! Dilatación completa. Y llegaste 00:32, para fundirte (muerta de hambre) en los brazos de mamá. ¡Qué experiencia! Con Polli (apodo con el que llama a su hijo mayor) no pude hacer piel con piel", cuenta.

"No quepo en mí de emociones, pero os aseguro que son todas buenas, se me cae mucho la lagrimita mirándola. Marieta es una niña súper buena", ha escrito la orgullosa mamá, que asegura estar "alucinada con el milagro de la vida" y de "pensar que la he 'hecho' yo. Eso sí, con mucho esfuerzo y dolor, pero todo merece la pena cuando le ves la carita y abre así los ojitos por primera vez".

El doctor de 'Viva la vida', José María Gómez Villar, ha presentado a su segunda hija en redes sociales. Instagram

Y mientras que ella ha escrito largo y tendido sobre la experiencia de ser 'bimadre', Gómez Villar ha optado por dar las gracias a sus compañeros de profesión, a los médicos y al resto de profesionales que han trabajado en el parto de su hija.

Las emociones no han terminado ahí para la pareja. Unas horas después de la llegada de Marieta, vivían el primer encuentro entre sus dos hijos, la pequeña recién nacida y Cayetano, su hijo de once meses. Un momento íntimo y emotivo que Carlota ha querido mostrar en sus redes. "Al pollito no sé si, a primera vista, le ha entusiasmado lo de 'compartir' mami… Pero ya verás, cómo y de qué manera sabrá guiarla y amarla. ¡Te lo digo por experiencia!", ha escrito tras verlo la periodista Marisa Martín Blázquez (58 años), amiga de los papás.

Unas horas después del nacimiento, la familia se ha podido ir a casa. Instagram

Tan bien han ido estas primeras horas de madre e hija que no han tenido que esperar ni un día para irse a casa. Así lo ha confirmado la orgullosa mamá, que a primera hora de la tarde de este miércoles 24 de agosto anunciaba que se iban a casa. Una gran noticia con la que José Manuel Gómez Villar y Carlota comienzan una nueva y emocionante etapa.

Sigue los temas que te interesan