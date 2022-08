El emotivo reencuentro de Nacho Palau con su madre, quien se recupera de un cáncer, tras meses sin verse

Han sido tres meses de ausencia, muy duros para Lola Medina, que el pasado mes de junio comunicaba públicamente que había padecido cáncer. Su reencuentro con su hijo Nacho Palau (51 años), que se quedó a las puertas de ganar de Supervivientes, ha sido especialmente emotivo. Ella le recibía a las puertas de su casa, entre lágrimas y mirándolo con ternura antes de fundirse en un abrazo interminable. "Eres libre", le decía mientras le tocaba la cara como si aún no pudiera creer que estuviera de regreso.

El exnovio de Miguel Bosé (66) ha echado muchísimo de menos a su madre, sobre todo sabiendo que su estado de salud es delicado. Por eso, estar de nuevo en casa con ella supone un gran alivio. Lola, con un nudo en la garganta, se disculpaba por no haberle seguido en el concurso como lo hubiera gustado. "No he podido verte ningún día", le decía. Nacho le quitaba importancia a base de besos.

El regreso de Palau a España ha estado acompañado de un problema de salud, que le obligó a pasar por el ambulatorio a causa de una fuerte reacción alérgica que también le impidió ir al debate final del reality en el que quedó tercero. Aunque se encuentra bien, tuvieron que administrarle un tratamiento a base de corticoides.

Madre e hijo se funden en un abrazo.

Ahora toca estar con la familia, recuperar el tiempo perdido con sus pequeños y sobre todo cuidar de la mujer más importante de su vida, que ha sido su mayor apoyo y su más fiel defensora desde que rompió su relación sentimental con el cantante. El paso del valenciano por Supervivientes ha ayudado a que el público le conozca un poco mejor. Durante el concurso no sólo ha hablado de su relación con Bosé, también ha desvelado que tiene una nueva pareja desde hacer tiempo.

Se llama Cristian Villela, es chileno, tiene 52 años, y así habló de él durante el llamado 'puente de las emociones' donde repasan los momentos más importantes de su vida: "Es un ángel, un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho. Lo adoro, lo quiero muchísimo y me espero durar muchísimos años más con él".

Lola no podía creer que tuviera a su hijo al fin en casa.

Mientras Nacho pasaba hambre y penurias en Honduras, su nueva pareja ha estado muy pendiente de los niños y también de Lola. Aunque durante mucho tiempo fue ella quien dio la cara por su hijo en los platós, en esta ocasión se ha quedado en casa y ha sido un sobrino de Nacho quien ejerció de defensor. Yago, además, ha entablado una relación más que especial con Alexia Rivas (29).

En estos tres meses, Lola Medina, salvo la entrevista que concedió en junio para hablar de su enfermedad, ha estado en casa, sin participar en nada referente al reality de los Cayos Cochinos. Quizá debido a su delicado estado de salud, Nacho haya preferido que esté tranquila y no se exponga públicamente. Necesita tranquilidad y reposo. De lo que no hay duda es de que está súper orgullosa de él.

