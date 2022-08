Lola Medina, la madre de Nacho Palau, ya superó el mismo cáncer que sufre su hijo: su valiente lucha

Este jueves 25 de agosto de 2022 no ha sido un día fácil para el escultor Nacho Palau (51 años) y su familia. Palau ha hecho público, a través de sus redes sociales, que padece cáncer de pulmón. "Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando por un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato", ha posteado el de Valencia.

El que fuera pareja de Miguel Bosé (66) ha añadido en el escrito: "Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad. No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación".

Desgraciadamente, esta enfermedad, y ese tipo de cáncer, el de pulmón, no es la primera vez que sacude a la familia Palau. De hecho, el pasado mes de junio Lola Medina, la madre de Nacho, revelaba que había superado esa misma dolencia.

Lola Medina en un plató de Telecinco.

"Estoy limpia del cáncer de pulmón que me detectaron y extirparon. Luego vieron un punto de otro cáncer que podía llegar al cerebro y antes de que eso ocurriera, lo cogieron a tiempo y me radiaron y ahora me han dicho que estoy limpia", sostuvo en Diez Minutos.

En aquella entrevista, la madre de Nacho Palau aseguró aún arrastrar las consecuencias del fuerte tratamiento que recibió para erradicar la enfermedad. "Hay veces que se me va la voz, a veces no tengo ganas de nada y me tengo que tumbar o me voy de lado", narró Medina, quien se mostró visiblemente desmejorada y con un pañuelo que cubría su cabeza en las fotografías que ilustraban la interviú.

Más allá de su estado de salud, la madre de Palau confesó que no tenía mucho ánimo porque no podía hacer todo lo que quiere. Sin embargo, aseveró que seguiría luchando por la felicidad de su hijo, sin saber que, meses después, sería él quien desvelara su gran revés de salud.

Ahora, Palau se muestra fuerte y optimista. "Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa. Recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices", ha asegurado este jueves el escultor.

Empieza para el exconcursante de Supervivientes una etapa de lucha, en la que estará apoyado por su actual pareja, Cristian Villela (52), con el que mantiene una relación estable desde hace dos años y del que habló por primera vez en el reality, desvelando que había rehecho su vida.

La emoción de Lola Medina

El emotivo reencuentro entre madre e hijo.

A principios de este mes de agosto, Nacho Palau llegaba a España desde Honduras, tras participar en Supervivientes, y el reencuentro con su madre estuvo cargado de emoción.

El exnovio de Miguel Bosé echó muchísimo de menos a su madre, sobre todo sabiendo que su estado de salud era delicado. Por eso, estar de nuevo en casa con ella suponía un gran alivio.

Lola, con un nudo en la garganta, se disculpaba por no haberle seguido en el concurso como lo hubiera gustado. "Eres libre", le decía mientras le tocaba la cara como si aún no pudiera creer que estuviera de regreso. "No he podido verte ningún día", le decía. Nacho le quitaba importancia a base de besos.

