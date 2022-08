Jorge Javier Vázquez, en silla de ruedas tras ser ingresado durante sus vacaciones en Perú

Nuevo bache de salud para Jorge Javier Vázquez (52 años). El presentador catalán, y rostro estrella de Mediaset, apenas ha podido disfrutar de sus vacaciones de verano en Perú, pues hace unos días tuvo que ser ingresado en un hospital.

Así lo ha explicado Vázquez en sus redes sociales, sin apearse, en parte, de su gran sentido del humor: "Queridos amiguitos: Perú es un país maravilloso. Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más. Porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura".

En ese punto de su explicación pública, Jorge Javier ha desvelado que tuvo que someterse a "cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y ¡qué se yo! Una fiesta. La gastronomía es excelente, pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Siempre buscando el lado positivo de los reveses, el presentador añade: "Ahora bien: la gente encantadora y muy solícita. Pude visitar a rastras Macchu Picchu, chutándome oxigeno cada diez minutos. Pasito a pasito, suave suavecito. Y Cusco. Adjuntaré fotos mañana. Hoy me toca ir a un sitio con mosquitos. Miedo me da. Intenté vender las fotografías a ver si me daba una alegría sacándome unos euros pero como era puente cerraron antes. P.D.: me quedan por coger varios vuelos en este viaje. ¿Algún mensaje en especial para vuestros seres queridos? Recordad que os llevo en mi corazón".

Este no es el primer problema de salud al que se enfrenta Jorge Javier de un tiempo a esta parte. A finales de 2021, Vázquez sufrió varios problemas de salud que lo obligaron a cancelar su obra de teatro, Desmontando a Séneca.

[El emotivo adiós de Jorge Javier en el teatro: "Nos han pasado cosas, no todas buenas, pero estamos vivos"]

A mediados de noviembre del pasado año, el catalán suspendió una presentación en el Teatro Guerra de Lorca en Murcia a causa de una laringitis aguda que lo mantuvo 10 días "fuera de servicio". Así lo desveló él mismo ante la preocupación que generó entre la audiencia. Lo mismo ocurrió en septiembre, cuando anuló su show en el Teatro Bretón de Logroño por una "indisposición".

Jorge Javier Vázquez sobre las tablas del teatro. Gtres

El 16 de marzo de 2019, el catalán sufría un ictus y un aneurisma tal y como desvelaba él mismo en un post en su blog de Lecturas días más tarde. Como consecuencia, tuvo que cancelar la obra con la que estaba girando en ese momento, Grandes éxitos. "Diagnóstico: aneurisma congénito que ha desembocado en una pequeña hemorragia. Ha sido leve. Podría haber sido peor. Muchísimo peor", contaba el presentador estrella de Mediaset, que con el tiempo se recuperó para subirse de nuevo al escenario y recibir la mejor de las recompensas: el aplauso del público.

Pese a su gran pasión por el teatro, en marzo de 2022 Jorge Javier bajaba el telón de su obra. El Teatro Reina Victoria de la capital de España acogía la función desde principios de enero, tiempo durante el que el presentador ha mostrado a su público -entre los que han pasado muchos rostros conocidos de la televisión, la interpretación e incluso la política- su talento sobre las tablas.

Pero el pasado 13 de marzo el comunicador cerraba esa etapa artística con gran pena, pero también con ganas de retomar su vida más personal. El de Badalona pretextaba querer descansar, pues embarcarse en el mundo del teatro fue una experiencia "increíble", pero agotadora. Tras dos años sin tener un fin de semana libre debido a las actuaciones, Jorge pensó en recuperar su tiempo de ocio, sin hacer planes de futuro pero, sin pensar tampoco en retirarse del universo teatral.

Su adiós -al menos momentáneo- de las tablas hizo que el discurso de despedida de su última función sonara muy emotivo, aunque con el toque de humor que siempre intenta poner el presentador. Jorge Javier quiso tener unas palabras de agradecimiento no sólo para el público que le acompañaba esa noche, sino también para los trabajadores que le han acompañado en su periplo teatral.

"Quiero dar las gracias al personal del teatro que durante estos dos meses que hemos estado nos han acogido con un cariño extraordinario, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros, os vamos a echar muchísimo de menos", comenzó.

En sus palabras de despedida también hizo un repaso resumido de lo que le había ocurrido todo este tiempo, desde los buenos a los malos momentos, pero todos han contribuido a hacer especial su aventura artística: "Ha sido una experiencia maravillosa, una gira que no nos han podido pasar más cosas, estamos vivos de milagro, pero eso es lo que podemos decir, ¿verdad? Que al menos nos pasan cosas, ¿no? Y no todas buenas, pero hemos sobrevivido". Su última frase fue rotunda y dejando claro que no quiere cerrar su etapa en el teatro de cara a un futuro: "Muchísimas gracias. Ahora sí, ¡hasta siempre!".

Sigue los temas que te interesan