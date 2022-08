Laura Ponte publica la primera foto del ojo del que ha perdido la visión tras perforarse la córnea

La modelo y empresaria Laura Ponte (48 años) está pasando uno de sus veranos más atípicos de su vida. Tranquilidad y reposo absoluto es lo que le recomendaron los médicos después de ser intervenida de su ojo derecho tras perforarse la córnea y perder la visión del mismo.

Esta información, adelantada en exclusiva por EL ESPAÑOL, fue confirmada por la propia Ponte, quien, con buen talante y mostrándose cercana, como de costumbre, declaró a este medio que había sido operada y que estaba a la espera de un trasplante ocular.

"Estoy esperando a que se me haga un trasplante. Yo estoy fenomenal. Esto es un mal menor, como quien dice... A ver, no es ninguna broma no ver de un ojo, pero bueno, dentro de lo que cabe... hay cosas mucho peores, de verdad. Y lo único que tengo que hacer es llevar una vida muy tranquila, que me viene muy bien".

Ahora, casi un mes después de aquella conversación con quien fuera nuera de la infanta Pilar de Borbón, Ponte, sin complejos y al natural, se ha atrevido a publicar la primera imagen de su ojo operado. En la imagen aparece sin maquillaje en el rostro, sin imposturas de ningún tipo, con el pelo mojado y semirrecogido en lo que podría ser una playa o una piscina y luciendo un bikini de color rojo.

La modelo Laura Ponte enseña en redes sociales su ojo operado.

Desde que se encontró con esta adversa circunstancia, Laura ha intentado ponerle sentido del humor e incluso apuntó lo siguiente a este periódico: "No me importa nada. Mis hijos dicen que parezco un cyborg y que estoy muy guapa. A mí me da igual, de verdad, tener un ojo blanquito y cosidito".

En este tipo de situaciones, lo más importante, expresaba la que fuera esposa de Beltrán Gómez-Acebo y de Borbón (49), tanto para los doctores especializados como para la propia paciente es que pueda llegar a recuperar el cien por cien de la visión perdida. Pero ¿qué le han indicado los oftalmólogos del Hospital Universitario La Paz, donde se está tratando?

"Los médicos me han dicho que en cuatro o seis meses. Primero hubo una operación para salvar el agujero que se me hizo en la córnea, luego el trasplante, que es lo que estoy esperando. Y si todo va bien, que ojalá, recuperaré la visión. Supongo, no lo sé. Yo sólo sé que estoy en superbuenas manos, en La Paz, con gente maravillosa. Ahora, cada dos semanas, estoy yendo a revisión. Y voy sobre la marcha", expresó la modelo y diseñadora.

