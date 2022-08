10 años del vídeo íntimo de Olvido Hormigos: su nueva vida en Los Yébenes alejada de los focos

Este lunes 8 de agosto de 2022 se cumplen 10 años de la filtración del vídeo erótico protagonizado por Olvido Hormigos (51 años). Un contenido privado que tardó apenas unas horas en dar la vuelta a España y que situó en el mapa a la localidad de Los Yébenes, donde ella vive y ejercía el cargo de concejala del PSOE en el Ayuntamiento.

La exposición de su intimidad cambió para siempre la vida de Olvido, que al poco decidió dimitir de su cargo. Pero también modificó el Código Penal y es que su caso fue tan sonado que terminó creando jurisprudencia. Su denuncia fue archivada al entender el juez que no existía delito, ya que la legislación española requería que el material divulgado hubiera sido robado o apropiado ilícitamente, algo que no había ocurrido.

Todo cambió tras su caso y ahora difundir grabaciones o imágenes íntimas no autorizadas es delito. Así lo recoge el artículo 197.7 recoge el delito de sexting ('sex' o sexo y 'texting' o escribir mensajes) con el que "será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona".

Olvido Hormigos debutó en televisión con el programa '¡Splash, famosos al agua!'. Gtres

Tras el escándalo inicial, cualquier otra persona habría querido pasar desapercibida y volver a su vida de antes, pero no Olvido Hormigos. La toledana aprovechó su popularidad para convertirse en un personaje conocido y sacar rentabilidad al que había sido uno de los peores momentos de su vida.

Su primera incursión en el mundo público fue de la mano del concurso ¡Mira quién salta!, que la convirtió en una de las protagonistas de su edición del año 2013. Según se publicó en aquel momento, cobraba 7.500 euros por cada participación. Tanto gustó su personalidad que al poco estaba sentada en los platós de Telecinco, donde realizó un recorrido por varios de sus programas. Ese mismo año, también posó para la revista Interviú, aprovechando para mandar un contundente mensaje: "Con mi cuerpo hago lo que quiero".

Olvido Hormigos sacó provecho de su fama y se convirtió en un personaje conocido. Gtres

Gran Hermano VIP 3, Mujeres y Hombres y Viceversa o Ven a cenar conmigo también forman parte del currículum mediático de Hormigos, que no solo fue concursante, también colaboradora y entrevistada en otros tantos espacios televisivos.

Todo cambió en el año 2018, hace cuatro años, cuando tras una serie de desavenencias pasó al ostracismo, regresando a la vida que tenía antes de la filtración de su vídeo erótico. Así lo desveló el programa Sálvame el pasado mes de enero, cuando se desplazó a Los Yébenes. "Me ha dicho que ahora siente que fue una etapa y ha vuelto a su vida anterior a ser conocida, muy tranquila y familiar", contaba el reportero Omar Suárez.

"Ahora siento que todo aquello que viví fue una etapa y ahora he vuelto a mi vida anterior a ser conocida", fueron las palabras de la manchega.

Pese a esta retirada mediática voluntaria, lo cierto es que la exconcejala sigue presente para sus admiradores a través de sus redes sociales. Más de 77.000 personas siguen sus pasos en su perfil de Instagram, donde comparte de tanto en tanto alguno de los planes que realiza.

Si antes de su marcha compartía contenido nuevo cada día, ahora espacia los post mucho más. De hecho, en lo que va de verano tan solo ha subido dos imágenes, una de su hija pequeña, Valentina, y otra en la que aparece tomando el sol en una tumbona.

La vida de Olvido Hormigos ha cambiado mucho, en todos los sentidos. Lleva cuatro años disfrutando del anonimato y del refugio de sus más allegados. Prueba de ello es que rechazó formar parte de la última edición de Supervivientes, no solo porque no quiere ser de nuevo protagonista, también para que su hija pequeña, que tiene 7 años, no se vea envuelta ni señalada por polémicas de su pasado.

