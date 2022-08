La discreta vida de Caritina, hija mayor de Cari Lapique: su faceta como 'influencer' y un retoque estético

Hace bastante tiempo que Caritina Goyanes (44 años), la hija mayor de Cari Lapique (70), decidió alejarse del foco público para disfrutar de una vida más tranquila. Si bien de vez en cuando acude a una alfombra roja o un acto público, es a través de sus redes sociales donde se pueden conocer los detalles de su vida.

Con casi 40.000 seguidores, se podría decir que Cari -como la llama su entorno más cercano- es una influencer. Además de compartir momentos íntimos y familiares, también aprovecha para mostrar sus planes, algunas de sus últimas adquisiciones o los cambios a los que se somete.

Precisamente a esto dedica uno de sus últimos post, en el que desvela que se ha sometido un retoque que ha modificado un rasgo de su rostro y gracias al cual ha conseguido iluminar su rostro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cari Goyanes (@carigoyanes)

Tras una época descontenta con su sonrisa, la hija de Cari Lapique (70) se ha puesto en manos de profesionales para conseguir su mejor versión. Como cuenta ella misma en sus redes sociales, ha vuelto al dentista tras una larga época sin pisar una consulta y el resultado ha sido muy bueno.

"Nunca he sido de ir al dentista, no sé si por pereza, miedo…. En fin, ¡que se me hacía bola! Pero obviamente quería tener una súper sonrisa. No sabía qué hacerme, si blanqueamiento, ortodoncia... Pero siempre lo iba dejando por no tener tiempo además de ser un desastre con las rutinas de cuidado", comienza explicando.

Por eso mismo, optó por un tratamiento rápido a la vez que sencillo: unas carillas de porcelana. "Yo pensaba que para hacer carillas te tallaban el diente y eso me daba terror, pero no es necesario", asegura, desvelando que la clínica a la que ha acudido modifica la sonrisa con un método es tan revolucionario que ni te enteras de lo sencillo y rápido que es". "En menos de hora y media me miré al espejo y ¡era otra!", sentencia.

Lo cierto es que el cambio es más que evidente, no solo porque ha corregido algunas imperfecciones de su sonrisa, pues tenía los dientes un poco separados, también ha ganado luminosidad.

"Yo no suelo hacerme muchas historias estéticas pero creo que transformar tu sonrisa de esta manera es el primer paso para rejuvenecer y dar luz a la cara tengas la edad que tengas".

Cari Goyanes en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Pero esta no es la única mejora que Cari se ha hecho en los últimos tiempos. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el doctor Ángel Martín, cirujano y fundador de la Clínica Menorca, que desvela el retoque que Caritina se ha hecho. Según el experto en medicina estética, la empresaria se habría rellenado los labios con ácido hialurónico.

Según explica el doctor, es un procedimiento que se hace para "reestructurar los labios y aportarles volumen, utilizando una técnica de remodelación labial con infiltraciones de ácido hialurónico reticulado especial para labios que no inflaman el labio".

Utilizando estos productos el resultado será evidente, pero además se mantendrá "la forma original de la boca del paciente, para evitar la 'boca de pato'". Se trata de "rellenos biodegradables, reabsorbibles, es decir, que al degradarse no dejan rastro en el tejido, que no producen sensibilidad, ni alergias y se integran perfectamente en el tejido".

Además, rehidratan, redensifican y nutren los labios. En cuanto al procedimiento, las infiltraciones se realizan con aguja o cánula, dependiendo de los labios del paciente.

Lo más positivo es que se logra una apariencia y el tacto "absolutamente naturales" que duran varios meses. El doctor Ángel Martín estima que los resultados pueden ser visibles durante alrededor de ocho meses si no se es fumador. En caso de fumar, se reduce a seis. El precio de la sesión es de unos 300 euros.

Vida personal

Caritina Goyanes es la hija mayor de la aristócrata Cari Lapique y el productor Carlos Goyanes, primer marido de la cantante Marisol. Debido a esto, Cari ha sido famosa desde que nació, llegando a protagonizar diferentes portadas.

Cari Goyanes junto a su madre, Caritina Lapique. Gtres

[Muere Nena Perojo, madre de Carlos Goyanes y abuela de Caritina y Carla]

De un tiempo a esta parte, sin embargo, ha optado por mantener un perfil más discreto y es en sus redes sociales donde se puede conocer cuáles son sus últimos proyectos y cómo se encuentra su familia. Madre de dos hijos, fruto de su matrimonio con Antonio Matos, la madrileña está centrada en su negocio de hostelería.

Hace ya varios años se puso a los mandos de Sixsens, un catering ubicado en Madrid que decidió abrir para hacer de su pasión por la cocina su profesión. Pese a haber estudiado Derecho y trabajado en un bufete, a Cari siempre le gustó el mundo de la restauración, en el que trabajó cuando era joven.

Ahora está a los mandos de un equipo que no solo prepara la comida para eventos de empresas, también para particulares y bodas. Su punto diferenciador, según explican en la página web, es que se adaptan a los gustos y necesidades de cada cliente.

Entre este trabajo tan exigente y su familia, Cari apenas tiempo para nada más, siendo quizás uno de los motivos por el que permanece alejada del foco público. En el pasado, sin embargo, llegó a tener su propio programa Celebraciones Fáciles, un espacio de Canal Cocina, en el que compartía sus mejores recetas para las celebraciones más especiales.

Sigue los temas que te interesan