Olvido Hormigos, sobre el caso de Santi Millán: "Le mando todo mi ánimo y mucha fuerza"

Involuntariamente el nombre de Olvido Hormigos (51 años) ha regresado a la actualidad. Tras la filtración de un vídeo íntimo de Santi Millán (53) con una mujer rubia, que no es la madre de sus dos hijos, es inevitable recordar el caso de la exconcejala de Los Yébenes, quien creó jurisprudencia en este sentido. Y es que gracias a ella, el Código Penal incluyó como delito la difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas.

En su artículo 197.7 recoge el delito de sexting ('sex' o sexo y 'texting' o escribir mensajes) con el que "será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona".

Precisamente, este mes de agosto se cumplirán 10 años del vídeo de Olvido Hormigos que provocó un tsunami mediático y político, y que cambió para siempre la vida de la edil socialista, quien incluso se vio obligada a dimitir de su cargo por el escándalo.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con ella tras volverse a repetir la historia con el presentador de Got Talent, y aunque prefiera seguir manteniendo un perfil bajo de cara a los medios de comunicación de los que vive totalmente alejada en la actualidad, sí ha querido mandar unas palabras a Santi Millán. "Le mando toda mi fuerza y mi ánimo", ha asegurado en un escueto mensaje a este medio.

Olvido vivió su caso como una auténtica pesadilla, tal y como contó a este periódico en una entrevista en su casa de Toledo. "Fue horrible... Intenté hacer una vida normal desde el primer día, pero siempre con la cabeza agachada. Me moría de vergüenza. En mi casa lloraba todo el tiempo. Muchas noches me acostaba y pensaba en tomarme en unas pastillas para no amanecer al día siguiente. En ese momento también estaba de maestra en un colegio y a través de un foro la gente empezó a insultarme y a decirme que en vez de dar clases a los niños tenía que dedicarme a hacer películas porno. Cada vez que pensaba en quitarme la vida se me venían mis hijos a la cabeza y esa fue la razón por lo que no lo hice".

De momento las únicas palabras de Santi Millán tras conocerse la noticia las ha recogido el diario ABC: "No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito".

El caso de Olvido Hormigos se archivó al considerar el juez que no había delito en la difusión del vídeo ya que la ley entonces entendía que para que existiera delito la grabación tenía que haber sido robada u obtenida de forma ilícita, y había sido ella quien la envió.

Un año después se reformó el Código Penal para adaptarse a las nuevas tecnologías, incluyendo como nuevo delito la difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas. El caso de la exconcejala quedó impune, pero su repercusión fue determinante para cambiar la ley sobre este tipo de delitos. Al no tener carácter retroactivo la de Los Yébenes no se pudo beneficiar, pero su desagradable experiencia ayuda hoy a otras mujeres y hombres.

