Quién es Rosa Olucha, la mujer de Santi Millán, y madre de sus dos hijos, con la que lleva casado 13 años

Este pasado domingo 19 de junio de 2022 no fue un día fácil para el presentador Santi Millán (53 años), quien vio cómo su intimidad quedó expuesta ante el mundo. Veía la luz la filtración de un vídeo íntimo en el que Millán mantiene relaciones sexuales con una mujer. Una vulneración de la privacidad que el presentador de Got Talent no ha querido pasar por alto.

Contundente, aunque prudente, Millán ha roto su silencio en las últimas horas. "No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito", ha asegurado en ABC, para añadir: "Yo no entiendo de leyes y demás, así que no voy a comentar". Dicho de otro modo, se puede colegir que Santi lo ha puesto todo en manos de sus abogados y que interpondrá las medidas legales pertinentes.

Ahora bien, más allá de este revés personal, lo cierto es que la vida familiar y sentimental de Santi Millán siempre ha sido muy discreta y de puertas para adentro. Ésa ha sido la máxima que siempre ha procurado seguir el comunicador durante su carrera profesional. Millán está casado y tiene dos hijos adolescentes; Marc, de dieciséis años, y Ruth, de catorce.

Santi Millán y Rosa Olucha durante los premios Gaudí, en enero de 2016, en Barcelona. Gtres

El barcelonés protagoniza una discreta y sólida relación sentimental con su mujer, Rosa Olucha, con la que contrajo matrimonio en 2009. En las últimas horas, y después de las declaraciones de su marido, Rosa ha publicado una instantánea en sus redes sociales que muchos han entendido como un apoyo al duro trance de su esposo. En su Instagram ha compartido unas orquídeas blancas.

Santi y Olucha llevan juntos más de dos décadas. La mujer de Millán también trabaja en el mundo de la televisión, pero detrás de las cámaras. Estudió Ciencias de la comunicación y se especializó en prensa.

Empezó su carrera escribiendo en periódicos, pero hizo un postgrado en Realización de Reportajes para televisión y se enamoró de este gremio. Rosa Olucha es directora y realizadora de televisión. En su currículo cuenta con programas como Alaska y Mario en la MTV o No pot ser en TV3. Aunque durante un tiempo trabajó junto a Millán en la productora El Terrat, actualmente es freelance y hace sus propios proyectos.

En el programa Planeta Calleja, Santi Millán confesó que en las dos décadas que llevan juntos han pasado por varias crisis. "Hemos pasado crisis graves, pero creo en esa frase tan bonita de que la crisis es una oportunidad. Empatizando, poniéndote en el lugar del otro; tienes que hacer el ejercicio de pensar que a lo mejor el que estás equivocado eres tú".

Eso sí, pese a esos baches sentimentales, Millán quiso matizar que su relación y matrimonio se encontraban en perfecta armonía: "Es una mujer a la que admiro profesionalmente. Yo he trabajado mucho con mi mujer y para mí no fue difícil. De hecho, hay muchas cosas que si no es con ella no las hago. Los roles los tenemos muy claros, ella manda y yo obedezco".

Aunque no es frecuente, Santi Millán ha presumido en varias ocasiones de la gran mujer que camina a su lado. Junto a ella ha desfilado sobre la alfombra roja de galas tan importantes como los Premios Goya, aunque también por otras de menor relevancia. Junto a la directora y realizadora, Santi ha conseguido edificar una vida familiar de éxito, junto a sus dos hijos, Marc y Ruth.

El popular presentador es usuario activo de redes sociales y, aunque suele compartir bastantes momentos de su vida más íntima, aquellos que comparte con su mujer y sus hijos prefiere guardárselos para él. En otro orden de cosas, en abril de 2018, Millán reconoció la dificultad de conciliar su vida personal con la profesional.

Millán y su esposa Olucha en un acto público en noviembre de 2015. Gtres

"Yo creo que es complicado en cualquier profesión. Los trabajos hoy en día son muy absorbentes, te piden dedicación prácticamente total y absoluta y los hijos también. Están entre la espada y la pared, todo el mundo tira para uno mismo y hay veces que hay que parar y decir 'yo también quiero tiempo para mí'", sostuvo.

Sobre Olucha, reflexionó entonces: "Nos compenetramos muy bien, llevamos 18 años juntos. Yo estoy con mi mujer de una forma egoísta porque me hace mejor a mí, y a parte que es una mujer a la que admiro profesionalmente".

Tras la filtración del vídeo sexual, muchas voces se han atrevido a aseverar que, supuestamente, la mujer rubia con la que comparte escena no es su mujer. De momento, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto. Lo cierto es que Santi Millán y su esposa no han borrado las imágenes que tenían juntos ni tampoco se han dejado de seguir en sus respectivas cuentas de Instagram, lo que hace pensar que no ha existido ningún movimiento drástico en sus vidas.

En Twitter el tema es trending topic y, como suele suceder, hay miles de tuits con memes y bromas, pero también con muchas personas que apoyan a Millán y piden que no acepten ver, ni compartan, ese contenido que forma parte de la privacidad del actor.

Una de ellas ha sido Rosario Mohedano (43), que ha escrito: "Me han querido enseñar el vídeo de Santi Millán y me he negado en rotundo a verlo porque sería cómplice de una vulneración de derechos, sería cómplice de un delito".

